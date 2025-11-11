焦點股》定穎：外資主力掃貨 兩日股價狂噴19.8％

定穎泰國廠鎖定AI相關高階產品。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）積極投資AI（人工智慧），子公司超穎電子董事會決議通過，投資建設AI算力高階印製電路板擴產項目案及資本性支出案，預計投資金額分別約人民幣14.7億元（約新台幣64.68億元）及人民幣3億元（約新台幣13.2億元），定穎昨日獲得外資主力大買2萬1719張，今日一早急拉漲停，兩天股價大漲19.8%，在PCB族群表現最為強勢。

截至10:18分左右，定穎股價緊鎖漲停，漲停價111.5元，成交量約3.89萬張，漲停委買張數逾1.1萬張。

定穎股價在8月中旬創高後陷入整理，轉投資超穎電子10月在中國A股掛牌，全力卡位AI領域，定穎對今年與明年看法樂觀，隨著泰國廠學習曲線提升，虧損有望收斂，高階新產品預計於本季於泰國廠開始小量產，對全年營收與獲利保持樂觀，明年AI與網通產品出貨逐季顯著成長，AI營收比重將拉高到20%。

泰國高階PCB新產品主要用於AI伺服器及AI相關產品（GPU、ASIC、Switch），預計在明年逐步提升產量，定穎指出，按照目前客戶的需求，明年AI相關產品占總體營收比重預計可達20%，推高營收與獲利成長。

