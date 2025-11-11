若斷交台灣轉頭抱中國？專家比較後 曝巴拉圭慘痛經濟代價

中國近年對台灣友邦不斷利誘。（路透資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕巴拉圭經濟學家弗魯托斯（Julio Fernandez Frutos）強調，巴拉圭與台灣保持的經濟關係，有利於工業化及技術發展；反之若轉向與中國發展關係，與中國簽訂自由貿易協定的宏觀經濟淨效益為負，每年約損失5.92億美元，且可能導致數以千計的就業流失及產業空洞化。

巴拉圭媒體《Ultima Hora》報導，弗魯托斯表示，與台灣維持關係主要優勢之一，是能將巴拉圭定位為工業化平台。他指出：「台灣不僅追求原物料，也可能在巴拉圭的工業園區和自由經濟區設廠，進行製造業與技術轉移，並提供專業就業機會。」

此外，台灣還可能協助巴拉圭投資新1代電力設施及規劃，對應2030年代預計出現的電力短缺。弗魯托斯提到，目前巴拉圭發展金融機構（AFD）已成功利用台灣提供的2億美元（約新台幣61億元）資金，提供前所未有利率的住房貸款，顯示兩國合作潛力。

在出口與產業發展方面，台灣合作可提升「在巴拉圭製造」的附加價值產品，包括加工食品、輕電子、製藥、生技及電動移動工具等。弗魯托斯亦建議透過雙邊培訓計畫提升能源、自動化、人工智慧、金屬機械及造船領域的技術人才，縮短勞動力缺口。

弗魯托斯比較與台灣及中國的貿易關係時指出，對中國而言，巴拉圭存在高度非對稱現象：「目前巴拉圭自中國進口超過50億美元（約新台幣1549億元），但出口不到3000萬美元（約新台幣9.2億元）；這種結構性逆差明顯。」他補充，2024年從中國進口的每美元所繳稅收，甚至低於從南方共同市場（Mercosur）的進口。

相對而言，台灣市場正在擴張。弗魯托斯預測，若目前趨勢持續，到2026年對台出口可達約3.5億美元（約新台幣108億元），維持現有關係可避免失去這個市場。

針對可能對中國開放肉類及大豆出口，弗魯托斯分析，總收入僅可能增加約3%，大豆因價格較高受益，但肉類價格下降，實際淨收益有限。他指出：「我們目前已經能夠穩定銷售的市場，若轉向中國，可能必須放棄部分市場。」

弗魯托斯強調，與中國簽訂自由貿易協定的宏觀經濟淨效益為負，每年約損失5.92億美元（約新台幣183億元），因為大豆收益及進口便宜貨物無法彌補工業就業、稅收及技術合作的損失。他指出，中國主要購買原物料、銷售製造品，長期可能加劇貿易逆差並造成去工業化；而台灣合作則可藉能源與人力資本，提升巴拉圭工業化水平。

弗魯托斯警告，儘管中國市場誘人，但主要需求仍是原物料，對巴拉圭的工業化與技術提升幫助有限，轉向中國可能得不償失。他更批評， 「如今，我們所需的一切都從中國進口（而且還享受稅收優惠），我們購買機械、設備、車輛、技術，甚至課桌椅，沒有任何限制，但我們能賣給他們的東西卻僅限於原材料。」

弗魯托斯說，「我們必須評估他們（中國）是否打算投資生產工廠，或購買戰略資產，如果他們購買現有港口，只會導致資產所有權的變更（中國所有者與當地所有者）。」

