AI重演網路泡沫？高盛點出5大警示訊號

針對AI熱潮是否將重演網路泡沫，高盛點出網路泡沫時期曾出現過的5大警示訊號。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕市場擔心，當今的AI（人工智慧）熱潮將重演網路泡沫，高盛（Goldman Sachs）策略師表示，股市目前看來尚未重現1999年的盛況，但泡沫的風險似乎正在加劇。高盛也點出2000年代初期網路泡沫破裂前曾出現過的5大警示訊號，投資人應對此保持警惕。

《商業內幕》報導，高盛報告寫道，隨著AI投資熱潮延續，1990年代累積的失衡現象可能會變得更加明顯。近期，90年代熱潮時期的轉折點似乎又出現了，AI交易現在的樣子就像1997年科技股泡沫破裂前幾年的樣子。

請繼續往下閱讀...

報告表示，網路泡沫破裂前的警訊，必須關注的第1點為「投資支出達到高峰」。在1990年代，對科技設備和軟體的投資支出上升到了「異常高的水位」，2000年達到高峰，當時電信和科技業的非住宅投資佔美國GDP的比例上升到15％左右。

根據高盛的分析，在網路泡沫破裂的幾個月裡，投資支出開始大幅下降。因此，高價的資產價格對實際支出決策產生了重大影響。今年以來，投資人對於大型科技公司在AI領域的鉅額支出愈來愈感到擔憂，亞馬遜（Amazon）、Meta、微軟（Microsoft）、Alphabet和蘋果（Apple）預計將在2025年投入約3490億美元（約新台幣10.8兆元）用於AI領域的資本支出。

需要關注的第2點為「企業利潤開始下降」，以網路泡沫時期的情況來看，企業利潤在1997年左右達到高峰，隨後開始下滑。策略師指出，盈利能力在熱潮結束前很久就觸頂了。雖然公佈出來的利潤率更為強勁，但在熱潮後期，整體數據顯示盈利能力下降的同時，股票價格卻加速上漲。

目前企業獲利情況強勁，根據FactSet數據顯示，標普500指數第3季綜合淨利率為13.1％，高於5年平均的12.1％。

在網路泡沫破裂前夕，「企業債務快速成長」也是值得關注的一點。高盛分析顯示，企業債務在利潤的佔比於2001年達到高峰，而那一年正式泡沫破裂的時候。策略師表示，投資增加和獲利下降的雙重作用，導致企業財務平衡出現赤字。一些大型科技公司在AI領域的支出是透過舉債增資，例如，Meta在10月下旬發行了300億美元（約新台幣9313.5億元）的債券，以增加其在AI領域的投入。

不過，高盛補充，如今大多公司似乎都在以自由現金流為資本支出籌資，企業債務佔利潤的比例明顯低於網路泡沫高峰時期的水位。

「聯準會降息」為第4點，在1990年代末期，美國聯準會（Fed）正處於降息週期之中，這是推動股市上漲的因素之一。高盛表示，利率下降和資本流入為股市注入了動力。Fed在10月的政策會議上降息1碼（0.25個百分點），現在投資人預期12月將再降1碼。其他市場專家，如橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）也警告，聯準會的寬鬆週期可能會助長市場泡沫。

最後則是「信用利差」擴大，高盛指出，在網路破裂之前，信用利差就已擴大，這一指標會在投資人認為風險較高，並要求更高回報時擴大。目前信用利差仍處於歷史低位，但近週開始逐漸擴大，ICE美銀高收益債券指數選擇權調整利差上週升至3.15％，較10月底2.76％的低點上漲0.39個百分點。

策略師補充，這些警訊在1990年代網路泡沫破裂前至少2年就已經出現，由此看來，AI交易仍有上漲空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法