串連南港、北士科科技廊帶 產發局邀美國、亞洲科研新創齊聚台北

產業發展局指導t.Hub 內科創新育成基地與宏匯集團呼應政策，攜手BlackStorm Consulting將在11月18日10點舉辦「Smart Living, Sustainable Future 2025 國際交流會暨投資媒合會」。（北市產發局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕為推動創業友善、AI驅動智慧城市，台北市府從內科出發，盼能串起南港、北士科的科技廊帶，由產業發展局指導t.Hub 內科創新育成基地與宏匯集團呼應政策，攜手BlackStorm Consulting將在11月18日10點舉辦「Smart Living, Sustainable Future 2025 國際交流會暨投資媒合會」，邀請來自亞洲、美國與台灣瞄準科研新創的創投、企業代表，以及關注 ESG項目的新創、機構單位齊聚台北，藉由論壇、投資媒合、創新展演三大構面，提供科技新創與市場需求對話的機會。

產發局表示，面對AI技術應用與人口高齡化這兩大剛需市場，科技的力量正以前所未有的速度重塑城市樣貌，在以「AI驅動產業，打造韌性城市」的願景之下，對於市場需求的掌握更顯重要，因此活動現場邀請了AI人工智慧、樂齡照護、ESG永續減碳等新創共襄盛舉，展示技術應用外，更爭取與投資人面對面媒合的機會。

請繼續往下閱讀...

上午場活動將舉行AI主題論壇「Accelerating Business Growth through AI and Data Intelligence」，邀請具有20多年國際商務拓展策略經驗的產業顧問Adrian Watkins，用成功經驗分享市場關鍵動能；另也邀請矽谷創業家（Jameson）、矽谷投資人（Debbie）、產業顧問（Stervey），從協助新創成功的經驗，分享如何應用創新技術發揮產業影響力。

下午場活動為則聚焦於與市場對接，辦理國際投資媒合會，邀請美、星、台、中東歐投資基金代表出席，透過會前需求調查、會中對談的方式進行媒合；另也邀請亞利桑那州政府駐台貿易暨投資辦事處、NVIDIA Inception新創計畫、台北醫學大學生醫加速器等代表出席，說明有哪些資源可協助創新項目落地市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法