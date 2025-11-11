巴菲特加速捐贈財產給子女基金會 同時支持接班人阿貝爾

「股神」巴菲特（Warren Buffett）計畫加快將其遺產捐贈給他3個子女的基金會的步伐，並打算保留一部分股份，直到股東對其接班人阿貝爾（Greg Abel）建立信心。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）週一（10日）在年度傳統的感恩節信中透露，他計畫加快將其1490億美元（約新台幣4.61兆元）的遺產捐贈給他3個子女的基金會的步伐，並打算保留一部分波克夏（Berkshire Hathaway）股份，直到股東對其接班人阿貝爾（Greg Abel）建立信心。

《CNBC》報導，根據第2季度末持有的股份計算，巴菲特擁有約1490億美元的波克夏海瑟威股份，是無可爭議的最大股東。巴菲特的大部分財富都集中在原始的A股，每股交易價格約為75萬1480美元（約台幣2328.72萬元）。

請繼續往下閱讀...

巴菲特透露，其中1800股伯克希爾A股已轉換為270萬股B股，並於10日捐贈給4個家族基金會，分別為蘇珊·湯普森·巴菲特基金會（The Susan Thompson Buffett Foundation）、雪伍德基金會（The Sherwood Foundation）、霍華德·G·巴菲特基金會（The Howard G. Buffett Foundation）和NoVo基金會（NoVo Foundation）。上述捐贈價值超過13億美元（約新台幣402.85億元）。

對於加快捐贈步伐原因，巴菲特表示會這麼做一方面是因為他的子女年紀也不小，一方面是希望可以確保他們在被其他受託人取代之前處理好這筆財產，並強調加快向子女基金會捐贈的步伐，絕不反映他對波克夏海瑟威前景的看法有任何改變。

除了將財富捐贈給子女的基金會外，巴菲特還透露將保留相當數量的A股，直到股東對其接班人阿貝爾建立像他和已故戰友孟格（Charlie Munger）那樣的信任，再慢慢處理。

巴菲特相信，阿貝爾能很快地和股東建立這種信任，稱他的子女和波克夏的董事已經100%支持阿貝爾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法