焦點股》台積電：第3季獲利飆高 今董事會有望調升股利

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠人工智慧（AI）對先進製程需求強勁，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公布10月營收達3674.73億元，月增11%、年增16.9%%，創單月營收歷史新高；營收報喜，台積電ADR周一大漲3.1%，帶動台積電今股價開高走高，最高達1495元，截至9點45分，股價暫報1480元，小漲5元。

台積電今天召開董事會，將決議第3季盈餘配發多少股利，近兩年半來，台積電每兩季穩定調高股利，預期第3季可望調高股利，今年上半年連續兩季為每股配發5元，調高至5.5元可能性高。

台積電第3合併營收9899.2億元，季增6％、年增30.3％，超越財測高標，以美元計算達331億美元，季增10.1％、年增40.8％，也超越財測330億美元高標；營業利益5006.85億元，季增8％、年增38.8％，稅後純益4523.02億元，季增13.6％、年增39.1％，每股盈餘17.44元，營收與獲利皆創單季歷史新高。

