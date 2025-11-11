焦點股》南亞：11月營收可期 推升股價

外資連兩日買超，推升南亞股價。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕塑膠股南亞（1303）上週五公告10月營收212.3億元、月減逾4%，由於外資主力連兩日買超，今日開盤後氣勢大振，截至9:36分為止，股價上漲2.65元、暫報45.9元、漲幅6.13%，成交量超過5.1萬張，已超過昨日成交量。

展望第4季，南亞認為高階電子材料需求穩定成長，然時序接近年末庫存盤點，預期客戶將保守下單，預估第4季營收將約與第3季相當，不過11月營收將較10月營收增加。

法人分析，受十一長假下游停休影響，南亞10月營收微減已在市場預期內，外資與主力上週五雙雙買超，外資買超逾萬張、主力買超逾1.3萬張，昨日外資小買1734張、自營商買超1637張、主力買超1322張，顯示內外資持續看好。

法人最新報告也指出，南亞受惠高階電子材料營收成長，及業外轉投資南亞科（2408）、台塑化（6505）獲利好轉，不過化工、聚酯產品獲利表現持續受到同業競爭壓力影響，產品利差表現受限，將壓抑本業獲利表現，預估南亞今年每股稅後盈餘（EPS）約0.4元，明年EPS估2元起跳，暫給予「中立」評等。

