川普：若最高法院裁定關稅無效 美國將面臨「經濟災難」

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（10日）表示，如果最高法院裁定，他動用權力對幾乎所有國家徵收的全面關稅無效，美國將面臨「經濟和國家安全災難」。

《路透》報導，川普近日宣佈，他的政府計劃利用關稅收入向中低收入美國人發放2000美元（約新台幣6.2萬元），並將剩餘收益用於降低美國債務。川普先前就曾提出利用關稅所得向低收入美國人支付他所謂的「紅利」，川普週日在社群平台重申了這一想法，週一在橢圓形辦公室時再次提及此事。

請繼續往下閱讀...

川普表示，美國將向中等收入和低收入族群發放紅利，大約2000美元（約新台幣6.2萬元），剩餘的關稅則將用來降低債務。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）指出，政府原先認為需要將關稅收入完全用於減少赤字，但現在因為稅收大幅成長，因此看到了可以推進分紅的機會。

但川普的關稅前景仍不明朗，近日媒體報導稱，如果最高法院同意下級法院的裁決，認定川普的全面關稅政策違法，那麼美國政府將可能需要退還一定額度的關稅，川普則對此提出異議。上週就關稅案進行的口頭辯論中，最高法院大法官們對川普根據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的權力表示懷疑，因為相關法案當中並未提及關稅。

大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）表示，法院在處理已繳納非法關稅的美國進口商退款事宜時，可能會陷入「混亂」。目前仍不清楚最高法院何時會做出判決，以及川普政府若是敗訴，企業是否有權拿回至今繳納的超過1000億美元（約新台幣3.1兆元）關稅。

川普週一在社群發文堅稱，這些預測遠低實際金額，需要償還的金額將超過2兆美元（約新台幣62兆元）的關稅收入和投資。川普直言，他們給出的數字不準確，如果在最高法院敗訴，將會造成經濟災難，也會造成國家安全災難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法