聯邦銀斥資近5億元買桃園龜山土地 擬擴大龜山分行規模

聯邦銀斥資近5億元買桃園龜山土地（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行董事會10日決議，以總價4億9835.5萬元，購買桃園市龜山區土地，聯邦銀行指出，因目前租用的龜山分行行舍已不敷使用，因此在該分行週邊找尋土地，擬自建行舍，作為辦公場所及倉庫使用。

聯邦銀行發布重訊指出，向今日製材股份有限公司以土地每坪41萬元的價格，購買土地約1215.5坪、建物約396.36坪，總價4億9835.5萬元，土地座落於桃園市龜山區陸光段73、74地號，將自行興建作為營業廳舍、辦公場所及倉庫等使用。

聯邦銀董事會通過第3季財報，前3季合併稅後獲利44.78億元，每股稅後EPS0.91元。自結前10月稅後盈餘49.36億元、年增12.41%，EPS1.02元。

聯邦銀行表示，該本行的龜山分行行舍目前是租用，因業務持續成長行舍已不敷使用，因此董事會決定在目前分行行舍附近購置土地，興建3至4層樓行舍，作為辦公場所及倉庫使用。

截至2025年6月底止，聯邦銀行在國內共有90家營業據點 ，分別在大台北地區有48家、桃竹地區19家、中彰地區9家、嘉南地區6家、高屏地區8家，並設有國際金融業務分行一家；以及海外代表人辦事處共2家，為越南胡志明市代表人辦事處及越南河內代表人辦事處。

