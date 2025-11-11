焦點股》南亞科：DD4缺貨漲價 爆量破170元新天價

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DDR4缺貨漲價，DRAM廠南亞科（2408）有大半的DDR4產能，成為市場搶手貨，加上美光周一股價大漲，激勵南亞科股價繼昨漲停至161.5元之後，今開盤續上漲，以167.5開出，截至9點04分，股價攻達172.5元，一舉上漲11元，漲幅6.8%，再創新天價，成交量超過6.4萬張，居台股成交量第一。

南亞科受惠DDR4價量雙增，10月自結營收達79.08億元，月增18.66%、年增262.37%，創50個月以來新高；前10月累計營收為達444.01億元，年增49.3%，為近3年新高。

南亞科第3季因DRAM平均價格季增4成多，出貨量也增加，單季已轉虧為盈，每股稅後盈餘0.5元；公司預期DDR4供需缺口「有點大」，第4季價格還會再漲，營運展望正面，獲利把握度比第3季更高，並預期明年也會是一個很不錯的一年，法人紛看好南亞科明年每股盈餘可望達兩位數。

