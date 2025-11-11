10月出口創新高全年挑戰6300億美元 謝金河：不可思議的出口數據

謝金河發文指出，今年10月台灣單月出口超越600億美元，今年前10月出口5144.5億美元，已經超過去年全年，預估全年出口可能超過6300億美元。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河發文指出，今年10月台灣單月出口超越600億美元，今年前10月出口5144.5億美元，已經超過去年全年，預估全年出口可能超過6300億美元。不過謝金河也分析，半導體及資通訊產業出口占比拉升至78.16%，傳統產業出口占比剩下13.22%，這也是必須面對的問題與挑戰！

謝金河在臉書以「不可思議的出口數據」為題發文指出，每個月的這個時候都要回頭看看前一個月的出口數據，10月出口又驚爆很多新紀錄。他表示今年10月單月出口618億美元，年增49.7%，這是史上首度超越600億美元的出口值，這大約是2015年一季的出口值。台灣前10月出口5144.5億美元，已經超過去年全年的4750.9億美元，全年出口可能超過6300億美元，這是很不可思議的數字。

謝金河說，台灣10月出口618億美元，再度超越南韓的595.7億美元，這顯示南韓有HBM助力，但台灣從台積電到機櫃、散熱、交換器等AI供應鏈全面引爆，今年出口值可能和南韓在伯仲之間。以去年來說，台灣的出口比南韓少大約2000億美元左右。

謝金河提到，台灣大量進口南韓的HBM，台灣前10月對南韓的逆差高達304.97億美元，遠超過日本的201.89億及中東的182.93億美元。

謝金河也指出，儘管川普關稅大刀揮舞，台灣對美國的貿易占比及順差完全煞不住車！今年前10月，台灣對美國出口1516.21億美元，年增63.3%，佔比29.5%，順差1119.93億美元，已經比去年的739億多出很多很多，不知道川普團隊會如何反應？

謝金河也指出，台灣對中國出口1388.91億美元，年增13.1%，占比27%，但10月台灣對美國佔比34.2%，對中國佔比剩下23.2%，台灣的出口全面對美國傾斜，看起來這是AI帶來的巨大效應。

謝金河在文末也說，AI的極大化出口，也造成半導體及資通訊產業出口占比拉升至78.16%，傳統產業出口占比剩下13.22%，這也是經濟部必須面對的問題與挑戰！

