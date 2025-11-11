國際油價止跌反彈！分析師點名這兩大因素

國際油價週一（10日）收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（10日）收高，分析師關注美國新一輪制裁，以及烏克蘭無人機攻擊俄羅斯煉油廠所可能造成的燃料供應中斷。不過，由於市場預期原油供應將出現過剩，漲幅仍受到抑制。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲38美分，漲幅0.6%，收在每桶60.13美元。

布蘭特原油期貨上漲43美分，漲幅0.7%，收報每桶64.06美元。

燃料期貨在整個石油市場中領漲，美國汽油期貨收高逾1%，柴油期貨漲近1%。分析師指出，美國一連串煉油廠故障問題與俄羅斯煉油設施遭無人機攻擊，推升了燃料價格。

GasBuddy 分析師德哈恩（Patrick De Haan）在部落格文章中指出：「五大湖區與美國西岸的煉油廠問題讓油價維持在高檔。」他補充說，由於聯邦政府關門導致數千架美國航班取消，感恩節前汽油需求可能因此進一步上升。

消息人士透露，俄羅斯石油巨頭盧克石油公司（Lukoil）位於伏爾加格勒的煉油廠，在上週四（6日）遭烏克蘭無人機襲擊後被迫停工。俄羅斯當地任務部隊週一表示，其部隊在黑海沿岸圖阿普謝（Tuapse）港附近摧毀了4艘無人攻擊艇。

4位知情人士指出，盧克石油公司同日亦宣布伊拉克「西庫爾納-2」（West Qurna-2）巨型油田進入不可抗力狀態，原因是西方制裁令該俄企的營運受到阻礙。

隨著美國要求各公司在11月21日切斷與盧克石油往來的最後期限迫近，加上盧克石油原擬出售業務給瑞士貿易商Gunvor的交易破局，盧克石油的運作正面臨日益嚴重的干擾。

兩大原油基準價上週均下跌約2%，為連續第2週走低。市場預期，由於OPEC+增產及美國原油產量創新高，未來數月原油供應將超過需求。

油價同時受到投資人風險偏好回升的支撐，原因是美國政府停擺問題出現結束跡象。

美國參議院週日推動一項措施，旨在重新開啟聯邦政府運作、結束關門僵局。這場關門已使聯邦員工被迫停工、糧食援助延遲並嚴重干擾航空運輸。

