科技台廠10月營收遇淡季考驗 陸行之點名緯穎、奇鋐、創意、群聯Q4有望突圍

〔財經頻道／綜合報導〕知名分析師陸行之今（11日）指出，台灣科技與半導體次產業10月營收受中國及台灣生產基地長假和傳統淡季影響，多數產業年增趨緩，部分甚至月減，但認為緯穎（6669）、奇鋐（3017）、創意（3443）、群聯（8299）4家公司有機會在第4季明顯超過彭博社市場預期營收，預期上述公司未來數週股價表現應該會相對強勢。

陸行之今早在Substack發文指出，儘管市場對AI產業鏈仍然看好，雲端服務巨頭CSP資本開支持續上修，但台灣科技及半導體次產業10月份營收大部分公司可能因為中國及台灣生產基地的長假及步入淡季而年增趨緩及甚至月減。

陸行之表示，以10月份來看，除了電源管理晶片、射頻晶片、散熱系統、半導體設備材料及記憶體存儲器有明顯年增仍加速外，其他科技暨半導體行業卻年增明顯趨緩，大部分行業甚至開始月減。其中，比較突出的是遊戲板卡行業的年減4% （vs. 9月年增加100% ）、CoWoS/3D IC先進封測設備的年減7% （vs. 9月年增27% ），以及光纖通訊行業的年增21% （vs.9月年增165% ）。

而就個別公司10月份營收來看，陸行之判斷伺服器大廠緯穎、散熱大廠奇鋐、設計服務創意、閃存記憶體/存儲器控制晶片大廠群聯有機會在第4季明顯超過彭博社市場預期營收，並認為這4家公司未來數週股價表現應該會相對強勢。

