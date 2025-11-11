為何Costco披薩單片比整張更好吃？外媒曝光秘密技巧

Costco 美食區的披薩因「俗又大碗」廣受好評。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕說到美式賣場好市多 （Costco）美食區最具代表性的商品，毫無疑問是那份凍漲多年、只要 1.50 美元的熱狗套餐，但要論人氣排行第二，披薩絕對緊追在後。Costco 美食區的披薩也因「俗又大碗」廣受好評，但有不少會員深信：Costco 現場販售的單片披薩在口感與風味上，都比一整個18吋披薩更勝一籌，外媒對此分析了背後原因，表示其實有幾個合理的理由。

美媒《The Takeout》報導，儘管在Costco美食區買整個披薩，換算起來單價比較划算，不過美國社群平台Reddit的網友們總是認為，單片披薩吃起來更「酥脆、香氣更濃」，也就是更好吃，而一整個披薩往往因放入紙盒、悶著熱氣而變得軟爛，比較不好吃。

請繼續往下閱讀...

報導分析，Costco 美食區販售的單片披薩，其實就是從同一個整張披薩切下來的，只是販賣形式不同。但若消費者覺得單片披薩的味道真的比較好，也並非錯覺。這當中其實有幾個合理的原因。

首先，單片披薩通常是現烤現吃、熱騰騰入口；而整個披薩往往是外帶回家後才吃，此時口感自然不同。再者，許多人認為披薩盒才是讓整張披薩「毀掉」的元兇，因為紙盒會鎖住蒸氣、讓餅皮變軟。

一位網友形容得很直接：「整個披薩一放進紙盒就完蛋了，濕氣讓它軟趴趴，對我來說這等於毀了一張好披薩。」雖然這說法聽起來誇張，但多數披薩盒的確不利於保持酥脆口感。

報導提到，在購買時請店員「不要先切」整張披薩，是讓披薩餅皮維持乾爽酥脆的秘訣。這是因為披薩上的醬料與起司都含有水分，而當刀具切開餅皮時，這些水分會順著切縫滲入餅底，再加上披薩下方的油與醬汁，很快就會讓原本酥脆的底部變得又軟又塌。若再加上外送過程中產生的蒸氣，那幾乎等於宣告披薩的口感「全軍覆沒」。

如果披薩真的被紙盒悶濕了，那報導也建議，可以利用家中常見的廚房家電，如烤箱、不沾鍋等，就能讓披薩「回春」變得香酥可口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法