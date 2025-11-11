要買要快！美媒點名好市多7款「假期常勝君」 年年快速售罄

美媒點名好市多火雞大餐、南瓜派7款「假期常勝君」，年年快速售罄。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕無論你對萬聖節、感恩節等節日的期望是什麼，好市多（Costco）都會在這個時節推出琳瑯滿目的節日特賣商品，引發人們對真正“必備”美食的熱議，商品從經典烘焙到溫馨的聖誕佳品，應有盡有，不過，美媒報導，火雞大餐、南瓜派等7款商品，每年都會快迅售罄，若想買，動作就要快，以免被搶購一空。

《Eat This, Not That!》報導，以下是深受會員喜愛的7款假日特賣商品，從餡餅到聖誕倒數日曆，你一定要在售罄前搶購！

請繼續往下閱讀...

1、南瓜香料貝果（Pumpkin Spice Bagels）

擁有Costco美食部落客帳號CostcoHotFinds的Laura Jayne Lamb在她家附近的Costco門市發現了南瓜香料貝果。 「一定要嚐嚐！奶油起司讓它們美味升級！」她說。 另1位粉絲評論道：「我的天哪，看著都流口水了！！」。

2、丘德利的冷凍蘋果酥花（Chudleigh’s Frozen Apple Crumble Blossoms）

Chudleigh's 的冷凍蘋果酥餅花又上架了，正是這個季節享用的最佳選擇。「當然是用氣炸鍋炸，再配上冰淇淋啦，」Lamb 說，其他粉絲也紛紛表示贊同。

3、La Colombe 假日拿鐵混合裝（La Colombe Holiday Latte Variety Pack）

備受粉絲喜愛的 La Colombe 假日拿鐵混合口味裝現已在部分 Costco 門市上架。 「這款 12 罐裝包含薄荷摩卡、焦糖和香草3種口味，冷萃咖啡搭配牛奶，口感順滑綿密，奶泡豐富，12 罐僅售18.99美元（約新台幣589元）！」CostcoBuys 帳號報導。

4、豐盛的感恩節火雞大餐（Complete Gourmet Thanksgiving Turkey Dinner）

如果您想預訂1整套感恩節/聖誕節火雞大餐，Costco 的全套美味感恩節火雞晚餐（199.99 美元約新台幣6200元）就能滿足您的需求。1位顧客說： 「看起來不錯。唯一的問題是火雞胸肉只有5磅重。除此之外，其他方面都很好。」

5、巨型瑞士蓮聖誕倒數月曆（Giant Lindt Advent Calendar）

部分 Costco 門市正在以189.99美元（約新台幣5890元）的價格出售巨型 Lindt 聖誕倒數日曆。 「Costco 出售 97 盎司巨型 Lindt 聖誕倒數日曆！Lindt 打造了終極節日裝飾品……它奢華、令人興奮，保證能讓您在整個節日季節都充滿歡樂，倒數聖誕節的到來！」CostcoBuys 帳號寫道。

6、Kirkland Signature 南瓜派（Kirkland Signature Pumpkin Pie）

沒有科克蘭招牌南瓜派的節慶慶祝活動是不完整的。1位Reddit用戶說道：「我太愛這些南瓜派了。真不敢相信它們居然還要6美元（約新台幣186元）。每次看到它們，我都會算算成本……我覺得我自己做的話，6美元肯定做不出來。」

7、24件寵物玩具范德比爾特貓咪降臨節日曆（24-Pet Toys Vanderbuilt Cat Advent Calendar）

寵物也喜歡過節（嘿，禮物就是禮物！），所以如果你看到這款24件裝的Vanderbuilt貓咪聖誕倒數日曆，趕緊入手吧。1位顧客在Instagram上說道： 「我去年買了這款，我的貓咪們都超級喜歡！！！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法