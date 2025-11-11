AI「搶工作」的神話正在破滅？ 企業回聘員工創7年新高 原因曝光

「人工智慧取代人類」的神話是否正在破滅？數據:僅5%採用企業獲利。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕AI問世後，市場持續關注，人工智慧是否真的會搶走你的工作。近日，美國麻省理工學院（MIT）一項最新研究，全面導入人工智慧的企業中，只有約5%真正實現獲利成效。據報導，隨著現實與預期落差擴大，已有越來越多的公司開始悄悄回聘先前被AI取代的員工。

對此，人資分析公司Visier在2025年報告指出，平均約有5.3%的離職員工會被原公司重新聘用，這一比例已升至自2018年以來的最高點。

該公司研究主管德勒（Andrea Derler）接受《Axios》訪問時表示，這顯示企業在AI導入與人力調整上的決策出現明顯反覆，「AI能全面取代人類工作的說法，仍未被證實。」

德勒指出，許多企業在導入AI時缺乏完整規劃與策略，過於依賴「效率神話」，而未深入評估哪些職務能被AI取代、其成本與風險為何，以及如何妥善運用留下的人才與技能。她強調，多數高層主管實際上並未真正理解AI的效益與限制，只是被浪潮推著走，沒有時間或能力評估長期影響。

而麻省理工學院媒體實驗室另一項研究發現，95%的生成式人工智慧試點商業計畫都以失敗告終。 澳洲軟體公司Atlassian調查指出，96%的企業「在組織效率、創新或工作品質方面沒有看到顯著改善」。

另外，40%的受訪商務人士在過去一個月中都遇到過「人工智慧遺留問題」，而且平均每次修復這些問題需要近2個小時。

德勒提醒，「裁員並非零成本。」雖然AI初期似乎可節省薪資支出，但培訓AI模型與調整內部流程同樣昂貴，且讓員工適應新系統往往令人挫折。更關鍵的是，某些職務仍需要人類的靈活思考與判斷力，AI目前仍難以取代。

