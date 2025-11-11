自由電子報
10年來第2次！美國10月貨櫃進口量季減、逼近「商品衰退」警戒線

2025/11/11 11:53

美國港口正面臨近年來罕見的進口量下滑。（彭博）美國港口正面臨近年來罕見的進口量下滑。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國10月貨櫃進口量出現罕見下滑，為10年來僅第二次10月出現季減。根據供應鏈技術公司Descartes最新數據，10月進口量為231萬TEU，較去年同期下滑7.5%、月減0.1%，逼近200萬TEU的關鍵門檻。

預測顯示，11月與12月進口量將年減14.4%與17.9%，若跌破200萬TEU，象徵美國貿易活動進入「商品衰退」階段。

據報導，川普關稅陰霾與消費疲勢，讓美國港口陷入近年少見的進口萎縮；現今，進口商多半採取觀望態度，而美國高院3位保守派大法官質疑川普全球關稅政策合法性，更加深市場不安。

對此，Descartes策略總監伍德（Jackson Wood）指出，美國進口商正面臨地緣政治摩擦與政策劇烈波動，使供應鏈不確定性升高、規劃難度增加。全球航運龍頭馬士基執行長克萊爾（Vincent Clerc）則表示，目前難以判斷北美需求疲弱是庫存調整還是結構性走弱；不過，在貿易政策多變的情況下仍可見部分韌性。

雖然美國零售業感受到壓力，但因企業已提前進口以避開關稅，今年終購物季暫未出現缺貨或價格飆升。對此，全美零售聯合會（NRF）副總裁戈爾德（Jonathan Gold）指出，貨架存量充足、價格影響有限，主要得益於零售商「前置進口」策略。

數據顯示，美國港口處理量已跌破傳統高峰區間的240萬至260萬TEU。倘若12月預測成真，進口量將降至自2023年3月以來最低水準。NRF預估，2025年美國貨櫃總量約2490萬TEU、年減2.3%，預估2026年首季也將續疲。

Hackett Associates創辦人哈克特（Ben Hackett）表示，目前市場前景「極度不確定」，預估2025年全年進口量將小幅下滑，2026年初或出現更明顯的下降。

