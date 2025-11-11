全面封殺？傳歐盟考慮禁止華為參與成員國網路建設

知情人士透露，歐盟正在考慮禁止華為參與成員國的網路建設。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，歐盟執委會正在探索各種方法，迫使成員國逐步將中國兩大廠華為（Huawei）和中興通訊（ZTE）從其電信網路中淘汰。

《彭博》報導，知情人士表示，歐盟執委會副主席維克庫寧（Henna Virkkunen）希望將歐盟執委會在2020年所提出「停止在行動網路中使用高風險供應商」的建議轉為法律要求。

雖然基礎建設決策權在於各國政府，但維克庫寧的提案將迫使各成員國與歐盟執委會的安全指導方針保持一致。

隨著歐洲與第2大貿易夥伴中國的貿易和政治關係日益緊張，歐盟愈來愈關注中國電信設備製造商帶來的風險。歐盟擔心，將關鍵的國家基礎建設控制權交給與北京關係密切的公司，可能會損害國家安全利益。

維克庫寧的團隊正在研究如何限制在固定線路網路中使用中國設備供應商，因為各國都在推動快速部署最先進的光纖網路。

知情人士透露，歐盟執委會也正考慮採取措施，說服非歐盟國家不再依賴中國供應商，包括扣留那些計劃將全球門戶（Global Gateway）撥款用於華為設備國家的資金。

針對報導，歐盟執委會和華為的代表均未立即回應。中國外交部先前曾批評歐盟將華為和中興通訊列為「高風險供應商」缺乏法律和事實基礎。

隨著德國和芬蘭都在考慮對中國供應商實施更嚴格的限制，歐洲各地對華為和中興的擔憂再次浮現。雖然英國、瑞典等國早在多年前就已禁止使用中國供應商的產品，但西班牙、希臘等國仍允許在該國的網路中部署中國供應商產品。歐盟內部對中鷹派人士警告，這種不一致的做法會帶來重大的安全風險。

禁止某些供應商可能會引發政治鬥爭，因為各國長期以來一直拒絕將與華為相關的決策控制權拱手讓給歐盟執委會。電信業者也會反對這些限制，他們認為華為的技術比西方同類產品更便宜、更好。

華為的問題在美國總統川普（Donald Trump）第1個任期內首次引發關注，當時華府下令禁止華為進入美國市場，並大力遊說歐洲國家效仿。

歐盟執委會制定了「5G工具箱」，籲各國將高風險供應商排除在無線網路和核心網路基礎設施外。然而，歐盟成員國沒有義務遵循這項指南，因為關鍵基礎設施和國家安全仍由各國自行決定。瑞典對華為實施了全面禁令，但此舉引發了中國的強烈反對，阻礙了其他國家跟進。

川普在今年連任後，電信業已預期中國科技公司在歐洲的角色將受到更嚴格的審查。華為的芬蘭競爭對手諾基亞（Nokia）一直警告，隨著中國逐步淘汰Nokia和其他西方供應商

，華為在歐洲網路中的廣泛應用可能會引發爭議。

