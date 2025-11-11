記憶體成黃金賽道 ! 大摩揭 : DRAM庫存不足、已進入「賣方市場」

記憶體產業景氣循環正式轉向上行，市場全面進入賣方主導局面。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）浪潮正推動記憶體晶片進入強勁上漲週期。摩根士丹利日前指出，因需求激增、供應跟不上，DRAM庫存量已不足2週，市場迅速轉為「賣方市場」，而記憶體製造商也紛紛調高報價。

瑞銀則指出，此波記憶體漲價的核心在於「結構性供需失衡」，AI為關鍵變數。HBM需求強勁、伺服器更新周期穩健、企業級SSD需求增加，以及晶圓產能被優先用於HBM生產，皆推升價格走勢。

據報導，SanDisk大幅調漲11月NAND快閃記憶體合約價達50%，這是繼4月全線上漲10%、9月初再調10%之後，今年第3度調漲。此一決定也再度領漲市場，引發美光等國際記憶體大廠跟進。

分析師指出，SanDisk漲價消息震撼整個供應鏈，部分台系模組廠也傳出暫停報價交貨，理由是「預期市場行情持續走強」，這意味著，記憶體價格仍有上漲空間。

對此，高盛在最新報告中稱，SanDisk第3季業績全面超預期，直接引爆市場信心。該行將SanDisk目標價上調至280美元，預期NAND快閃記憶體市場供不應求的狀況恐持續至2026年，這將賦予製造商強大訂價權。

中國券商普遍認為，AI時代若將運算力比喻為引擎，那記憶體便是燃料。記憶體產業具明顯周期性，2024年起已步入新一輪上升週期，受惠於大廠減產優化供給與AI伺服器、PC高階記憶體需求同步增長。

分析師表示，在AI超級週期推動下，記憶體晶片正面臨短缺，預估AI伺服器的DRAM用量約為傳統伺服器的8倍，NAND用量約為3倍，預計2025年AI應用將佔全球記憶體需求的40%，這佔比仍會上升。

據報導，在記憶體晶片供給端方面，目前南韓三星、SK海力士等大廠已將主要資本支出集中於HBM與高毛利產品。根據《半導體產業觀察》，傳統DRAM要到2027年後才可能回穩，NAND與高容量儲存需求將延續至2028年甚至更久。

隨著輝達（NVIDIA） Blackwell平台於2025年第2季量產，加上北美雲端服務業者持續擴充一般伺服器布局，預計SSD憑藉高效能與高能效，有望成為主流的大容量資料儲存方案。

