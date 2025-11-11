黃金超猛漲勢又來了 「最快這時」衝破5000美元？

週一（10日）黃金價格大漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國疲軟的經濟數據，強化聯準會（Fed）降息可能性，提高對不孳息資產的需求，週一（10日）黃金價格大漲近3%，觸及兩週以來高點，而分析師預測，今年年底金價可能介於每盎司4200至4300美元之間，明年第1季續漲到每盎司5000美元。

《路透》報導，黃金現貨價上漲2.8%，報每盎司4111.39美元，盤中一度觸及10月24日以來最高水準；12月交割黃金期貨上漲2.8%，報每盎司4122.00美元。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「上週一些疲軟的數據，讓市場認為Fed可能略偏鴿派，我們仍然很有可能看到12月降息。」

芝商所（CME）FedWatch工具，市場目前認為12月降息的可能性為64%，而明年1月降息的可能性攀升至77%左右。

葛蘭特預測，金價到今年年底可能介於每盎司4200至4300美元之間，並認為明年第1季續漲到每盎司5000美元，仍然是一個合理的目標。

與此同時，美國參議院週日推進1項法案，目的在讓聯邦政府恢復運作、並結束已持續40天的政府停擺局面。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）表示：「政府重新開門將恢復經濟數據發布、並重振12月降息希望，但更重要的是，這將讓市場焦點重新回到美國正在惡化的財政展望。」

