要買找不到了！Costco為何總愛下架商品 外媒揪「關鍵3原因」

Costco 之所以讓人百逛不膩，最大原因之一就是它的商品組合總是新鮮又有變化。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有眾多美味食品和生活用品，早已成為零售界的傳奇之一，不過要讓新商品上架，有時就得犧牲舊商品，這也意味著許多好市多會員心愛的商品可能會默默消失。外媒近日就揭露了Costco下架商品的幾個主要原因，包含成本過高、原料短缺以及維持精簡的商品組合等。

美媒《The Street》報導，Costco 之所以讓人百逛不膩，最大原因之一就是它的商品組合總是新鮮又有變化，特別是科克蘭的商品，但下架熱門商品通常會引發會員們的議論，如其中一項擁有眾多死忠粉絲的商品，就是科克蘭有機濃郁花生醬（Organic Creamy Peanut Butter），許多愛好者稱讚它風味濃厚、鹹度恰到好處。

但近幾週以來，Costco 粉絲卻在門市遍尋不著這款花生醬。上網搜尋也沒有顯示「暫時缺貨」的訊息，取而代之的，是一句令人心碎的提示：「找不到符合的商品。」這幾乎等同於「宣告停產」。

報導分析，Costco下架商品其實相當常見，背後有幾個主要原因。首先，Costco 僅在能維持「超值價格」的前提下才販售商品。若該商品成本過高，或科克蘭版本無法比品牌商品更具價格優勢，Costco就可能直接下架。

其次，若科克蘭產品所需原料短缺、或無法以合理成本取得，Costco 可能會暫時或永久停產。最後Costco 一向刻意維持精簡的商品組合，以確保品質與價格穩定。因此，每當新商品要進場，舊商品勢必要退場。

報導提到，科克蘭系列中「被停產的熱門商品」非常多，但也出現過消失好幾個月，後來又重新上架的狀況。建議粉絲可以透過Costco 官方網站提供意見，或在當地門市填寫回饋卡，若有足夠多會員表達心聲，或許經典花生醬與其他受歡迎的科克蘭商品，就有機會重回貨架。

