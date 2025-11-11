護國神山在美國被告了！她驚爆遭台積電報復性開除全過程

台積電（2330）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒10日報導，美國亞利桑那州1名前員工控告台積電（TSMC），因她參與一樁正在進行的集體職場歧視訴訟，而遭公司報復性降職與解僱。她還透露，公司內存在偏袒「東亞籍員工」的現象，工作環境充滿霸凌與敵意。

美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，來自亞利桑那州的貝納多（Michelle Bernardo），在訴訟中稱，台積電將她從人力資源崗位降職，並解僱了她。貝納多說，台積電指控她違反了公司關於保密資訊的規定，因她向自己的律師提供了集體訴訟所需的資訊。

貝納多在訴訟中聲稱，她在工作期間遭受「霸凌、騷擾與嘲諷」，而當她向公司高層投訴時，感覺問題「未被認真對待」。雖然公司後來展開內部調查，但最終認定「指控無法證實」。

根據訴訟書內容：「台積電亞利桑那分公司對她（貝納多）進行了報復，讓她處於日益敵意的工作環境中。」她並指稱，公司內「偏愛東亞籍員工」，她所遭遇的報復性對待並未發生在該群體身上。

貝納多於2021年加入台積電，起初由1名「毫無人資經驗」的主管管理，該主管對她態度惡劣，經常責罵與羞辱。後來她被調至另1團隊，新的主管僅用中文溝通，需由同事翻譯。該名同事甚至在郵件中「公開她的錯誤並群發給整個團隊」，讓她逐漸被孤立。

她表示，主管從未安排任何1對1會議，也不提供培訓或指導，但只要她出錯便立刻發警告信。她擔心公司會藉「績效不佳」為由將她逼走。

2024年底，新主管警告貝納多，若未改善將被開除，要求她在「矯正計畫」與「資遣離職」間擇1，貝納多選擇留下，但主管卻勸她辭職。不久後，主管在1次會議中對她爆粗口：「不要再搞砸！把妳的事做好！」並冷嘲：「我不知道妳是怎麼被錄用的。」

貝納多感到震驚，並將事件回報給台積電亞利桑那總經理Rose Castanares。貝納多雖稱「此行為不可接受」，但內部調查最終以「各說各話」結案。

不久之後，貝納多被降職至基層職位並被給予低考績，她認為這是明顯報復。隨後她加入針對台積電的職場歧視集體訴訟，指控公司園區存在安全隱憂、應變不力與偏袒問題。不久，公司便以她「洩露機密」為由展開內部調查，最後開除她，貝納多認為調查具有報復性。

該案於9月提起，此前台積電亞利桑那州廠被提起工作場所歧視訴訟，指控其位於鳳凰城的大型園區存在不安全的工作條件、緊急應變計畫不完善和偏袒等問題。

台積電在法律文件中否認了這些說法，其官員此前曾告訴《The Arizona Republic》，他們致力於為員工和承包商提供安全、熱情和包容的環境。該公司尚未就新的報復訴訟向法院提交答辯狀。

28名原告中，16人居住在亞利桑那州。根據法律文件，其中4人在集體訴訟提起時，仍在台積電工作，貝納多就是其中之一。

台積電在給《The Arizona Republic》的聲明中表示，其政策是不在法庭文件之外對訴訟發表評論，但表示為在亞利桑那州工廠工作的團隊感到自豪。台積電補充說，將全面遵守所有勞動法律法規，並重申致力於提供安全、友善和包容的工作場所。

貝納多指控台積電違反州和聯邦法律，對她進行「非法報復」，而她要求復職、補發薪資、支付律師費及相關賠償。

