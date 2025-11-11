她挑戰「連續100天每天私訊陌生人」 結果闖出職場創業新天地

美國創業家瓦蘭西強調，無論身處哪個階段，「人脈經營始終是成功的關鍵」。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕對多數人而言，主動聯繫陌生人往往令人感到畏懼，但美國創業家瓦蘭西（Carly Valancy）卻對「建立人脈」懷有一份特別的熱愛。現年30歲的她，職涯橫跨科技、劇場與行銷領域，如今是女性創業成長顧問公司「Momentum Growth」的共同創辦人。她強調，無論身處哪個階段，「人脈經營始終是成功的關鍵」。

《CNBC》報導，瓦蘭西回憶，自己在20歲出頭、陷入職涯瓶頸時，受到作家貝克（Molly Beck）所著《Reach Out》一書啟發，決定連續100天、每天主動聯絡一位新的人。這項挑戰徹底改變了她的人生。她說：「那段經驗不只帶給我工作機會與貴人，更讓我學會相信自己，知道我有能力去爭取想要的東西、也能真誠地與陌生人建立連結。」

5年後的現在，瓦蘭西再度展開「100天人脈挑戰」，預計在明年3月、她31歲生日當天結束。不同於第一次的「求變心態」，這回她已擁有穩固人脈圈，目標則是「為未來的自己播種」。

瓦蘭西這次的「建立人脈」挑戰，不預先規劃聯絡名單，每天依據直覺與好奇心挑選對象，透過 LinkedIn、社群媒體或電子郵件發送訊息，並設立了明確目標：尋找夢想客戶、提升個人品牌曝光度，以及為家人創造難忘的生活體驗。

目前，她已與潛在客戶安排初步會談、向大學提出演講提案，甚至替兒子的「F1賽車主題生日派對」爭取到嬰兒品牌贊助。瓦蘭西強調，人脈建立若以「交易」為出發點，會讓整件事變得尷尬又僵硬，她主張以「反銷售員式」的方式進行，也就是真誠對話、保持自我。

儘管已發出過上百封人脈訊息，瓦蘭西坦言，她每次仍會緊張：「害怕被拒絕、被評斷是很真實的情緒，假裝不存在反而更不自然。」她選擇坦率表達不安，反而拉近距離，「當我告訴對方：『你太優秀了，我現在其實超緊張』時，氣氛反而變得更真誠、自然，對方也更願意回應。」

她說：「今天建立的連結，可能多年後會對人生產生驚人的影響。」、「人生真的就是看你認識誰。不論是事業還是生活，所有最美好的事情，都是因為我們身邊的人與所處的圈子而實現的。」

