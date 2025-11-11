擁1500萬資產爽過幸福生活！78歲翁因兒「1行為」 晚年超淒涼

78歲翁因遺產與兒發生衝突，雙方斷絕聯繫，讓其晚年過著無人傾訴日子。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人以為財務安全，就能過著幸福的退休生活，然而與子女的關係卻是金錢無法解決的問題，擁有7500萬日圓（約新台幣1500萬）的78歲翁川本隆（化名），因遺產問題，與大兒子發生衝突，因兒拋下1句「你除了錢就什麼都沒了？」並與其斷絕聯繫，此後，川本過著無人傾訴的獨居生活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「到了我這個年紀，最痛苦的莫過於沉默，」川本隆說。川本現在獨自住在東京的１間公寓裡，他曾在製造商從事銷售工作多年，退休時擁有超過5000萬日圓（約新台幣1000萬）的資產，包括退休金和儲蓄。退休後，他繼續靠退休金過著穩定的生活，並投資於信託基金，目前他的金融資產約為7500萬日圓（約新台幣1500萬）。 「如果只看數字，我的境況或許不錯。但我卻找不到人傾訴一切。」

他指出，妻子十年前因病去世，兩個兒子住在鄉下，１年可能只能見１次面。近年來，他只能在照片裡見到自己的孫子。 「最讓我傷心的是，我的大兒子對我說：『我不想和你一起生活。』」

他進一步指出，在妻子過世後，他與大兒子因遺產分配問題發生衝突， 「我以為我們已經平分了，但我的大兒子卻說：『所以你除了錢就什麼都沒有了？』之後我們就再也沒有聯繫過。」

此後，他在兒子生日時透過LINE發送的訊息杳無音信，新年賀卡也被退回，上面寫著「收件人不詳」。

川本認為“為人父母有責任留下遺產”，因此很早就開始著手積累資產和進行遺產規劃。他諮詢了理財規劃師，甚至準備了１份經過公證的遺囑,他已經計算過養老院的費用。

如果說有什麼遺憾的話，那就是他「沒有努力表達自己的感受」，「當我們談到退休儲蓄時，我只談了『計算和安全』。但我認為我的大兒子真正想聽到的是『感受』。」

川本說，遺產和退休規劃不僅需要了解法律和稅制，還需要與家人溝通。「現在，每當我想到遺產，我都會認真思考。重要的不是數額，而是如何溝通，如何交接。這才是最重要的。」、「我真希望當時能多說幾句謝謝。也許這比繼承遺產更重要。」

專家表示，無論你的財務準備多麼充分，退休後仍然會面臨人際關係和情感上的挑戰。即使像川本這樣財務壓力很小的人，也難免會因為父母與子女之間的誤會和溝通不良而感到遺憾，想要退休後過著安穩幸福生活，重要的不僅是財務穩定，還需了解如何處理過去的人際關係，以及這些關係的積累。

