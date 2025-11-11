母親靠2.8萬養老金維生！卻經常寄「禮物」 女兒起疑發現「可怕真相」

7旬婦靠2.8萬養老金維生！卻經常寄「禮物」，女兒起疑發現母親竟然網購，且欠下70萬日圓卡債。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕平時靠14萬日圓（約新台幣2.8萬）養老金維生的76歲婦加代（化名），卻經常寄保健食品、昂貴的化妝品等禮物給女兒裕子（化名），且禮物寄來的頻率越來越高，讓裕子有種不祥預感，決定回家探望母親，沒想到入口到客廳走廊堆滿紙箱，經與母親詳談才知，母親被手機誘人網購廣告「每月只需還款1萬日圓」所騙，認為划算就買，卻不知已動用了信用卡循環付款，且欠款金額已飆升至70萬日圓（約新台幣14萬）。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，48歲的大森裕子和同齡的丈夫以及讀國中的大女兒住在東京，雖然母親獨自住在鄉下老家，卻經常發短信，問：“你需要這個嗎？”

裕子說，從她還在青春期時，父母家中架子上塞滿了我們收到的禮物，如毛巾和餐具，她無法忍受看到家裡的這種狀況，她會說：“嘿，你不需要這個，對吧？”和“如果你不用它，就扔掉吧。”但得到的回答總是：“我們1次都沒用過。”或者“真是浪費。”

裕子從父母家搬到東京後，她還是經常可以收到母親從股票所領到的贈品，然而，最近詢問的內容卻發生了一些變化。

這些並非以往常見的“禮物”，而是保健食品、營養補充劑、昂貴的化妝品等等，且母親寄來的禮物頻率也越來越高，讓裕子起了疑心，並問母親東西是給你的？或在那買的？但母親卻一無所知，這讓她有種不詳預感。

擔憂母親可能患有老年癡呆症，於是決定回家看母親，沒想到一到家，發現從入口到客廳的走廊堆滿了紙箱，所有的箱子都是全新的，還沒開封，裡面還裝著保健食品和保養品。

當下問母親這是怎麼回事，而母親則回說：我晚上看手機的時候看到『雙倍積分』的提示，覺得很划算就買了。但是實際用起來，對老年人來說不太方便……我每個月都收到這些東西，真是麻煩。心想女兒還年輕，肯定很適合她的膚色，於是就把東西寄給了裕子。

對於母親的回答，讓裕子驚訝不已，於是她趕緊要求查看母親的存摺，發現母親每月信用卡提款超過10萬日圓，然而母親每月的收入只有14萬日圓養老金，於是問母親錢從那來？

母親則說，「他們告訴我每月只需還款1萬日圓，像我這樣靠退休金生活的人也能負擔得起，」果不其然，她的信用卡帳單上出現​​了「循環付款」的字樣，欠款金額已經飆升至約70萬日圓。

看到帳單後，裕子告訴母親：「循環還款只是推遲還款而已。更糟的是，本金永遠不會減少，利息卻只會不斷增加。所以，別再這麼做了……！」

隨後，母親則開始說起網購的來龍去脈，母親說：“晚上我沒人說話，所以經常會看看手機。你看，「為你推薦」的信息就彈出來了。這讓我很開心。”

聽到母親的說法，讓裕子深深後悔自己沒有對母親更體貼，因此，從那時起，裕子就經常和母親聯繫，有時甚至會和母親及孩子們進行視訊通話，加深了家庭之間的感情。

