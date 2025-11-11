下手要快！好市多11款「最新爆款品」值得囤貨

橄欖油、純有機酪梨油、蛋白棒迷你裝等11款好市多新品最值得購買。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕11月開始，好市多（Costco）迎來了一系列令人驚喜的新品，從高品質食用油到美味的新型蛋白零食，琳瑯滿目的商品定能滿足顧客的囤貨需求。《Eat This, Not That!》報導，如果您正在計劃下次購物，並想尋找一些不容錯過的寶藏好物，不妨列出清單，而橄欖油、純有機酪梨油、蛋白棒迷你裝等11款新品最值得入手。

以下為好市多11上架的商品值得列入購買清單。

1、100% 純有機酪梨油（Chosen Foods 100% Pure Organic Avocado Oil）

Chosen Foods 100% 純有機酪梨油現已在 Costco 上架，正好趕上秋季。這款酪梨油富含優質脂肪，煙點高達攝氏約260度，堪稱用途廣泛的食用油。我之前用它炸過雞柳，效果非常棒！

2、Persil 洗衣液（Persil Laundry Detergent）

Persil洗衣液現已在全美Costco門市及Instacart平台販售，售完為止。這款洗衣液採用獨特的超大容量包裝，可洗滌125次，香味怡人，清潔力強。

3、龐貝順滑果香特級初榨橄欖油（Pompeian Smooth & Fruity Extra Virgin Olive Oile）

龐貝順滑果香特級初榨橄欖油（68盎司/2公升）是Costco獨家產品，10月至12月限時供應，建議零售價為15.99美元（約新台幣496元）。這款優質橄欖油由精選的Arbequina、Hojiblanca、Koroneiki和Chetoui橄欖精心調配而成，這些橄欖均在最佳成熟期採摘，抓緊機會搶購！

4、Quinn Snacks 花生醬果醬莓果夾心椒鹽脆餅塊（Quinn Snacks PB&J Berry Filled Pretzel Nuggets）

一些幸運的顧客應該能在當地的Costco超市找到Quinn Snacks的PB&J漿果夾心椒鹽脆餅塊。 「這款零食將您最愛的PB&J口味帶到了便攜餐桌上，酥脆的椒鹽脆餅外殼包裹著香濃的花生醬，還加入了覆盆子和草莓的清新果香！」該品牌介紹道。

5、埃爾姆赫斯特1925無糖腰果奶（Elmhurst 1925 Unsweetened Cashew Milk）

Elmhurst 1925無糖腰果奶3包裝已在Costco上架，粉絲們欣喜若狂。 「洛杉磯和夏威夷 Costco 的顧客們——你們囤貨了嗎？我們獨家推出的3包裝無糖腰果奶現已在部分 Costco 門店有售，」該品牌表示。 「啊，真是令人興奮的新品上市！」1位興奮的顧客在Instagram上評論道。

6、Magic Spoon 蛋白棒迷你裝（Magic Spoon Protein Bar Minis）

Magic Spoon迷你蛋白棒是外出時隨身攜帶的完美點心，Magic Spoon的所有產品都富含蛋白質，低糖，不含穀物，迎合了注重健康的消費者對美味食品的需求，同時又不犧牲營養，讓您可以安心享用。

7、貝拉 12 吋 x 22 吋 XL 煎鍋（bella 12″ x 22″ XL Griddle）

這款Bella 12 英寸 x 22 英寸超大號帶保溫托盤的煎鍋是 Costco 的新品，非常適合週末早餐、節日早午餐、戶外聚餐以及其他各種場合。 「這款煎鍋太棒了。在 Costco 購買絕對不會出錯……我強烈推薦，」1位顧客說。

8、La Terra Fina 黑豆烤玉米沙拉（La Terra Fina Black Bean & Roasted Corn Salad）

La Terra Fina黑豆烤玉米沙拉是個美味的新品，現已上市。該品牌表示，我們的黑豆烤玉米沙拉風味濃鬱，色澤鮮豔，融合了飽滿的黑豆、香甜的烤玉米、甜椒、辛辣的墨西哥辣椒，並加入少許檸檬汁，將所有食材完美融合！

9、MegaFood 女性全身複合營養素（MegaFood Women’s Whole Body Multi）

MegaFood 女性全身複合維他命是 Costco 全新獨家產品。該品牌表示，本產品富含 8 種 B 群維生素，可為大腦和細胞提供能量支持；富含甘氨酸鎂，可為心臟健康提供支持；富含維生素 C 和生物素，可為皮膚和頭髮健康提供支持；富含維生素 D3、K2 和鈣，可為骨骼健康提供支持。

10、Dash Disney 米奇和朋友無滴漏華夫餅機（Dash Disney Mickey & Friends No-Drip Waffle Maker）

這款Dash x Disney米奇和朋友聯名款防滴漏華夫餅機是我在Costco見過的最棒的新品之一，它不僅外形可愛，而且用起來簡直完美。 「我們為孫子買了這款華夫餅機，他非常喜歡。上面的圖案清晰易辨，他愛不釋手！」1位滿意的顧客說。

11、Sharper Image 滾動式按摩器（Sharper Image Rolling Massager）

Sharper Image滾輪按摩器是 Costco 的新品，一推出就大受歡迎。 「我最近入手了 Sharper Image 滾輪按摩器，簡直太滿意了！它的設計時尚簡約，而且使用起來非常方便。紋理滾輪能提供恰到好處的壓力，有效舒緩深層肌肉酸痛，又不會過於刺激。」1位顧客評價道。

