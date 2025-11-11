巴菲特封筆信曝光！想要「後半生」過的更快樂只要「這麼做」

股神巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特在週一發表的1封信中寫道，他將不再為旗下的公司波克夏的年度報告撰寫信函，也不會在公司年度股東大會上回答問題，並表示，自己將安靜退場，他並建議，想要「後半生」比前半生「更快樂」，就不要為過去的錯誤而自責，至少從中吸取一些教訓，然後繼續前進。亡羊補牢，為時未晚。

CNBC報導，「用英國人的話來說，我要『保持沉默』了，」他寫道。 “算是吧。”巴菲特強調，未來他將僅透過年度「感恩節信函」向股東報告慈善捐贈情況，而不再撰寫以投資為主的年度信。

毫無疑問，人們對此會非常感興趣。在長達95年的時間裡，巴菲特不僅贏得了傳奇投資者的美譽，也被認為掌握了美好生活的秘訣。

在最近的1封信中，巴菲特回顧了過去，並向他的粉絲保證，他們仍然有時間去做自己想做的事情，並得到他們想要的東西。

「我很高興地說，我對人生後半段的感覺比前半段好得多，」他寫道。 我的建議是，不要為過去的錯誤而自責，至少從中吸取一些教訓，然後繼續前進。亡羊補牢，為時未晚。

在信中，巴菲特重申了他長期以來的一條人生建議：考慮你的遺產，然後倒推規劃。

巴菲特回憶起阿爾弗雷德·諾貝爾的故事。據說，諾貝爾讀到一篇誤印的訃告，被其中的內容嚇壞了。巴菲特寫道，這件事促使他「改變了自己的行為」，諾貝爾此前因發明炸藥等成就而聞名，後來與以他名字命名的諾貝爾獎聯繫在一起。

「不要指望新聞編輯室會出錯：決定好你想在訃告中寫些什麼，然後好好生活，配得上這樣的訃告，」巴菲特寫道。

巴菲特說，其中一條途徑是模仿你最欽佩的人：「要非常謹慎地選擇你的英雄，然後效法他們。你永遠不會完美，但你總能做得更好。」他寫道。

另一種方法是重新調整你的目標。

巴菲特寫道：偉大並非源於積累巨額財富、獲得巨大名望或掌握巨大的政府權力。當你以任何方式幫助他人時，你就是在幫助世界。善舉無需成本，卻也無價。

巴菲特寫道，無論你的目標是什麼，遵循“黃金法則”，即無論他人地位如何，都以你希望被對待的方式對待他人，你不太可能出錯。

「請記住，清潔女工和董事長一樣，也是人，」他寫道。

