美股收盤》輝達大漲近5.8％、美股全收紅 台積電ADR大漲3.06％

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府停擺有望結束，投資人對此前景感到振奮，美國華爾街股市10日漲勢強勁，4大指數全面收高。AI類股也在輝達與帕蘭泰爾（Palantir）帶領之下表現優異。

綜合媒體報導，美國歷史上持續時間最久的「政府關門」有望會在本週結束，市場對政府重啟運作的信心升溫，最新法案於9日晚間釋出，並迅速通過參議院程序性投票。

由於政府停擺尚未結束，在政府停擺期間，政府強制削減航班和空管人員缺勤，導致航空公司面臨巨大壓力。聯合航空10日下跌1.32%，美國航空則下跌2.49%。

科技巨頭股也從近期的跌勢中反彈，輝達10日大漲近5.8％，AI數據分析公司帕蘭泰爾暴漲8.8%，特斯拉大漲3.7％。此外，台積電ADR大漲3.06%，收在295.27美元。

道瓊工業指數揚升381.53點或0.81%，收47368.63點。

標準普爾500指數攀漲103.63點或1.54%，收6832.43點。

那斯達克指數勁揚522.63點或2.27%，收23527.17點。

費城半導體指數大漲209.59點或3.02%，收7156.95點。

