G20峰會在即南非尷尬了！WSJ驚爆約翰尼斯堡嚇人慘況

〔財經頻道／綜合報導〕G20峰會11月下旬在南非約翰尼斯堡舉行，川普已經宣布抵制。《華爾街日報》還披露，約翰尼斯堡自我放棄的慘狀，稱數十年的經濟衰退，導致約翰尼斯堡市政府不再提供基本公共服務，道路上巨大的坑洞和指揮交通的乞丐，成為這座南非城市的奇景。

報導稱，當一座城市放棄市政管理，會變成什麼樣？去約翰尼斯堡看看就知道了。高速公路出口和十字路口的標誌牌上寫著你最有可能遭遇的犯罪類型；路過「劫車高發地」或「砸窗搶劫高發地」，務必要提高警惕。

當紅綠燈失靈時，指揮交通的是流浪漢。為了在高峰期避開堵車，在市內各處接送工人的小巴經常逆行。非洲大陸一些最大的公司和非洲最大的證券交易所都設在這裡，但私人企業逐步接管了包括安保、醫療和郵政在內的公共服務。保險公司修補坑洞並資助消防隊，以減少索賠。

報導直指，這一切都讓南非政府好尷尬，因為G20峰會今年11月下旬將在約翰尼斯堡舉辦。今年3月，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）批評約翰尼斯堡官員，直指這座城市「環境不佳」，要求在G20峰會前解決問題。

數十年的經濟衰退讓這座城市千瘡百孔，其中一些失敗案例現在已經人盡皆知。今年8月，一檔熱門新聞調查節目，報導了約翰尼斯堡的蘭德堡地區被稱為「約翰尼斯堡按摩浴缸」（Jozi Jacuzzi）的坑洞。這個深達1.83公尺的坑洞多年來積滿水，還造成附近住家水壓過低。

電視節目Carte Blanche的記者莫萊利（Macfarlane Moleli），穿上潛水服，戴上泳帽和護目鏡，套上印有西瓜圖案的游泳圈，在坑里游起了泳。他說，「你遊行過、抗議過，寫信投訴過，剩下唯一能做的就是調侃了。」

在約翰尼斯堡長大，現在生活在佛羅里達州的羅德里格斯（Dana Rodrigues），從事遊艇服務工作。她說自己每次回家探親時，都對當地的種種現象感到震驚。37歲的羅德里格斯最近回國探親時發現，「現在我們居然得聽乞丐在十字路口指揮交通，大家已經見怪不怪。」

在約翰尼斯堡市郊馬加利西格的一個繁忙路口，有一個寫著「犯罪高發地」的標誌。這裡的交通燈有時一壞就是好幾個月。失業男子在路口指揮交通，向機車車主索取小費或食物。

面對亂糟糟的市景，市民也會反擊。66歲的建築工人康迪（Alasdair Condie）說，他從來沒有付過高速公路的通行費，估計欠了3000美元（約台幣93萬），卻從好幾年前開始就收不到帳單，「因為郵政系統停擺了」。他稱，「如果他們要起訴我，那就得起訴成千上萬人，法院根本處理不過來。」

