台積電營收放緩亮AI泡沫訊號？華爾街日報：安啦！仍兩位數成長

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報10日報導，台積電10月營收成長年增17%，創2024年2月以來最慢增速。隨著企業在人工智慧（AI）領域投入數十億美元資金，作為產業風向指標的台積電業績引發AI泡沫疑慮，然而分析師指出，台積電仍呈兩位數成長，且未來成長動能仍強勁，投資人無須過度憂慮。

報導說，分析師認為，依據台積電10月營收成果，就認為是AI需求開始減弱的跡象還言之過早。

晨星分析師李旭暘（Phelix Lee）說，「僅憑1個月的數據不足以斷定AI需求降溫」。大和證券分析師徐禕成（Rick Hsu）也指出，季節性因素可能是台積電銷售放緩的因素。

報導說，隨著企業在AI領域投入數十億美元資金，市場部份人士對於泡沫風險疑慮加劇。對高估值與AI建設過度支出的憂心引發上週股市拋售，但許多人認為該恐慌反應過度。

Wedbush證券分析師艾維斯（Dan Ives）及其團隊報告說，「儘管空頭們會繼續高吼『AI泡沫』，但我們也將持續指出，推動第4次工業革命在未來幾年發展的，正是這波科技支出超級週期」。

德意志銀行的鄧智傑（Jacky Tang）表示，目前的AI投資狂潮雖與網路泡沫時期有些類似，比如鉅額的資本支出，以及股價大幅上漲。然而當時相關企業的估值遠高於其當前水準，而且沒有獲利支持，「但我們看看過去兩週第3季財報，會發現他們其實相當穩健」。

他也說，資本支出的融資方式也可見端倪。過去較依賴貸款，企業向銀行借貸或進行融資，而現在，許多公司使用自由現金流。他說，「如果我們觀察過去幾年資本支出與自由現金流的比例，會發現它相當穩定，這意味著即使資本支出增加，也有足夠的自由現金流來支撐。這與過去的情況截然不同」。

