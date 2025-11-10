致謝50萬鏟子超人及52家企業團體 經長：人間有愛就能突破挑戰

經濟部今在台大醫院國際會議中心舉辦「花蓮災後復原表揚儀式」。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今日在台大醫院國際會議中心舉辦「花蓮災後復原表揚儀式」。經濟部長龔明鑫表示，52家企業與50萬名鏟子超人的人飢己飢的胸懷令人感佩，雖說天地無情，但「人間有愛」就能突破挑戰。

儀式由行政院院長卓榮泰親自向52家捐贈機車、家電、調度物資及提供優惠方案的公協會與廠商，逐一致贈感謝狀。

龔明鑫指出，災清復原初期需要大量沖水機具，為協助災區加速重建，產發署協調3家業者支援1500台高壓清洗機與50台手推車調派與運送，並整合4家衛浴品牌及12家汽機車產業推出「災區優惠購買方案」，另協調33家企業、公協會及機構團體捐贈3517件電器與300台機車。

龔明鑫表示，全台公協會、企業及機構團體熱心響應協助，還有超過50萬人次的鏟子超人深入災區支援，天災無情下更彰顯「人間有愛」的可貴。

經濟部表示，此次暖心行動共有52家企業、公協會及機構團體參與，包括捐贈電器的樂金、松下、三星電子、聲寶、威技電器、嘉捷科技、博世空調、夏普、惠而浦、禾聯家電、華菱開發、東元電機、冰點空調、三菱電機、格力、金嗓、音圓國際、春聲電器、鴻海集團、台北市電器商業同業公會、台灣婚宴文創產業發展協會、洪建全基金會、達永開發、基隆天顯宮、霧峰天顯宮、大林天顯宮、中華五顯慈善功德會等。

捐贈機車的元大證券、元大商業銀行、元大人壽保險、元大證券投信、元大期貨、三陽；調派高壓清洗機與手推車的振宇五金、友佳精工、宏軸實業；以及提供衛浴設備及汽機車優惠購買方案的和成欣業、電光企業、凱撒衛浴、毅太企業、和泰、中華、福特、裕日、本田、納智捷、光陽、三陽、山葉、台鈴、宏佳騰、摩特動力。

