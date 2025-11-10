花蓮賑災募得14億元 卓揆：家園支持慰助金已核撥2416件

行政院長卓榮泰出席「花蓮災後復原表揚儀式」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今（10）日出席「花蓮災後復原表揚儀式」指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款已募得13.9億元，賑災基金會正以最快速度發放善款，另中央「家園支持三方案」提供每戶最高35萬元慰助金，目前已核撥2416件。

經濟部今日在台大醫院國際會議中心舉辦「花蓮災後復原表揚儀式」，由行政院院長卓榮泰親自向52家捐贈機車、家電、調度物資及提供優惠方案的公協會與廠商，逐一致贈感謝狀。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月底因樺加沙颱風豪雨造成溢流，造成花蓮光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、壽豐鄉等地區嚴重災情。

卓榮泰指出，0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款截至10月24日止，計有31萬筆以上捐款，共募得13.9億元，財團法人賑災基金會正全力在最快速時間內將善款發放給災民。

卓榮泰表示，除了對不幸死亡、重傷或失蹤個案，提供較過去更佳的慰助方案外，對於家園受損的民眾，中央「家園支持三方案」也提供每戶最高35萬元慰助金，目前已核撥2416件，其中由賑災基金會支應約6億元，其他則由《中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算》支應，要將國人的愛心全數、快速移撥至災區民眾。

