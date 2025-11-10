成電論壇》吳敏求：AI驅動智慧製造 助台灣產業鏈成長

國立成功大學第五屆「成電論壇」今舉行，今年以「數位轉型下的智慧製造與服務創新」為主題。（成大提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國立成功大學第五屆「成電論壇」今舉行，今年以「數位轉型下的智慧製造與服務創新」為主題，擔任成電文教基金會理事長、同時也是旺宏電子董事長吳敏求表示，結合AI的智慧製造運用，對帶動台灣產業鏈的成長非常重要。佳世達集團董事長陳其宏表示，台灣在全球製造業具備重要地位，更應該善用資料優勢，掌握AI浪潮，以機器人和虛實整合，打造智慧製造的光明未來。

成電論壇特別邀請6位優秀校友於校慶期間返校分享寶貴經驗。透過實際案例深入探討如何運用大數據與人工智慧等技術，將資料有效轉化為決策依據，進而提升生產效能與價值，並推動智慧製造與服務創新的突破與發展。

成大校長沈孟儒於開場致詞時表示，大學之所在，希望之所在，學校是孕育大家希望的地方，售後服務是讓校園持續成為重要知識交會的平台。他相當肯定邁入第五年成電論壇，校內類似的論壇還有成材論壇、成機論壇等，其實可以是成功論壇。半導體產業是龐大的生態鏈，成大各科系校友居中扮演重要角色，許願明年校慶期間能夠擴大集結校內相關論壇，促成各界更多的交流。

吳敏求致詞表示，結合AI的智慧製造運用，對帶動台灣產業鏈的成長非常重要，37年前他回到台灣創業，開發全球第一個全面電腦化的半導體生產線，更首度創建把Data大數據應用在半導體的AI系統，進而大幅提昇台灣生產製造品質。旺宏的高品質產品更是經過世界級航太產業的驗證，低軌衛星即率先採用旺宏的優質產品。

他指出，成電論壇每年探討最重要的科技議題，今年已舉辦第五屆，旺宏教育基金會所舉辦的旺宏金矽獎也連續舉辦25年了，很高興看到持續培育的年輕學生不斷成長，希望透過這些產學交流活動的舉辦，讓學生們吸收更多新知識並培養創新力，探尋下一個50年的科技新應用，並能回饋於台灣産業及社會。

佳世達集團董事長陳其宏目前擔任成大全球校友總會理事長，他以「智慧製造的光明未來」為題，分享未來AI趨勢及智慧製造的布局重點。陳其宏表示，台灣在全球製造業具備重要地位，更應該善用資料優勢，掌握AI浪潮，以機器人和虛實整合，打造智慧製造的光明未來。

陳其宏指出，智慧製造的本質不只是自動化，而是讓AI即時監測、分析與決策，實現自主運作。唯有將AI、資料與製造現場深度融合，才能讓工廠具備自我學習與預測能力。透過虛實整合，在數位世界中模擬與驗證，再將成果落地，讓生產更具韌性與智慧決策力。他強調，人形機器人的優先運用場景最適合在工廠落地，因為機器對機器溝通的順暢和精準度，將會早於服務型機器人的進展。他也提醒，善用台灣在智慧製造大量累積的數據和資料，積極投資軟體演算法並進行虛實整合，將是台灣維持在製造領域優勢的最大關鍵。

盟立集團董事長兼總裁孫弘發表示，在數位轉型浪潮下，製造業正經歷從自動化到智慧化的典範轉移，企業藉由數據驅動與物聯網（IoT）技術，實現大數據即時監控與分析，並結合人工智慧（AI）與機器學習（ML）於預測性維護、品質控管及生產優化，提升生產線效率與安全性。

他並認為，虛實整合則透過數位分身技術，建立產品、流程或工廠的虛擬模型，讓企業能以模擬、測試與預測方式，遠端優化生產、降低成本並加速產品上市。盟立集團積極布局智慧製造與虛實整合，打造彈性、高效且客製化的生產新生態。未來企業競爭力將取決於其數位化程度與虛實融合能力，迎向智能未來，創造可持續發展的新價值。

台達電機電事業群副總經理蔡清雄提到，自2015年起，台達積極推動智能製造，透過數位化技術全面提升生產效率與品質。初期以「由上而下」的策略展開，先進行目標設定與現況盤點，並成立專責執行團隊，規劃分階段推動「合理化、自動化、數位化、智能化」，並明確定義各階段可達成的指標。

他說，秉持「以人為本」的理念，台達致力於讓員工投入更具創造價值的工作，逐步推動「機器換人」，以降低直接人力需求，同時建構自動化智能產線設計平台，提升間接人員的投資報酬率（ROI）。在2018至2020年間，台達建置示範產線，凝聚目標共識，並檢視現有設備的自動化能力，進一步定義工廠數位化轉型的架構與方向。2020至2022年，開始導入標準化的數據連線規格與製程工位的模組化設計，大幅降低設備的稼動成本。到2023年，台達進一步推動產品從設計到製程的全生命週期規劃，建立符合「Smart Design for Smart Manufacture」的虛實整合作業平台。透過全面數據監控與優化生產流程，並在全球多地設立先進智能工廠，展現其在智能製造領域的領導地位。

Google Chrome OS研發總經理馬大康是今年度成大年校友傑出成就獎獲獎人之一。他除了介紹Google在生成式AI的創新，也介紹「Google 在台灣的大學交流計畫」以及與成大的諸多合作，最後以學長的身分鼓勵學弟妹，培養跨領域能力和全球化的視野，保持熱情學習與正面思維，讓自己的未來創造更多機會。

他提到，「隨著科技快速演進，Google 在 2017 年從行動裝置優/先，走到了AI優先，除了在軟硬體的AI領域進行創新以外，並在意打造AI需要以負責任的態度去推進，而且AI要能夠讓人人都受惠。隨著生成式AI快速發展，許多新的AI雲端及終端晶片的研發設計與製造正持續發生，台灣在半導體製造、AI Server、資料中心等領域，都居於有利的競爭地位。

軟體方面，他說，Google最新的大型語言模型Gemini為Google Most Capable AI Built for the Agentic AI Era，擁有自主智能、自主決策的功能，是Agentic AI服務方向的創新。Gemini本身也是一個強大的多模態模型；支援長文本、聲音、圖片、影像、數學、電腦程式等；而且Gemini的各個模型應用以及NotebookLM，都帶來了新的服務方向。在負責任的AI層次，SynthID浮水印的技術，以及在最新Pixel智慧手機上提供可以偵測詐騙電話的應用目前於美國推出，這些都是重要的負責任的AI工具。

超微半導體（AMD）台灣商用業務處資深業務副總經理林建誠表示，AI浪潮來襲，人工智慧的創新正以前所未有的速度在各個領域加速發展。各種應用不斷演進，龐大訓練或推論模型、生成式AI的趨勢，對運算效能與開發效率有更高挑戰。如何採用更合理有效解決方案，加速產品化的時間，成為台灣產業與開發者重要的課題。

由於AMD能提供業界最完整的端到端AI運算產品組合，涵蓋AI技術堆疊的各個層面，從資料中心到邊緣運算，再到個人裝置。基於近年來AI運算的趨勢和運算平台，林建誠談到AMD如何運用技術優勢，開放的架構策略和開源生態系，致力於推動開放與高效能的AI平台和應用。運用企業用戶廣泛採用的X86 CPU，GPU加速器、AI PC平台，軟體開源ROCm平台與多元的工具鏈，結合台灣的產業優勢，一起持續在全球AI產業取得重要地位，並提升產業附加價值，對台灣的AI市場、協助開發者和百工百業採用更適合符合經濟效益的平台，並快速部署與優化AI模型，不只立足台灣並放眼全世界。

輝達（NVIDIA） 資深資料科學家劉冠良最後分享生成式人工智慧在實體世界的「大爆發」時代業已來臨，所謂Physical AI（物理AI），是指能理解並與物理世界互動的模型，此一模型正引領產業從傳統的規則式、靜態自動化，邁向智慧化、適應性強的自主系統。

他認為，這場革命將重新定義全球產業生態，影響高達50兆美元GDP的工業場域，從倉儲、工廠到運輸系統，甚至與我們並肩工作的機器人與自駕載具，都將因此變得更聰明、更高效。劉冠良並介紹NVIDIA與台灣龐大軟硬體及機器人合作夥伴生態，如何透過DGX、OVX、AGX三大產業AI平台，以及GR00T（人形機器人基礎模型平台）與Cosmos（實體智慧平台），共同推動產業自主化的下一波浪潮，開啟工業AI的新紀元。

成大電機系主任江孟學系表示，每年成電論壇有賴於眾多系友共同支持與推動，這次活動由成大電機系與成電文教基金會主辦，旺宏電子、南茂科技、佳世達科技、創惟科技等公司贊助，他感謝各界前來參與，提供師生寶貴的交流機會，也讓年輕學子能夠直接學習業界最新實務與科技應用。電機系將持續強化跨領域學習與實作能力，結合人工智慧、智慧製造及大數據等前瞻技術，打造多元課程與實習機會，吸引具創新潛力的優秀學生加入。

