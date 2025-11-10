女高中生赤手搏熊 日本熊出沒60％影片來自AI 專家擔心真的遇到「會被誤導」

社群媒體影片顯示，一位老婦人在田野裡餵熊吃水果；一位高中女生赤手空拳勇敢地驅趕熊。日媒指出，熊出沒60%影片來自AI。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日本野生熊頻繁出沒在城鄉，造成居民受傷和恐慌。《讀賣新聞》在應用程式上搜尋了日文中「熊」和「影片」的單字，然後查看了出現的100個影片，約60%的影片帶有「Sora」標記，表明是由美國OpenAI 的生成式視訊模型創建。

一段影片顯示，新聞節目似乎正在報導在城市裡發現野生熊的事件。其他影片則顯示，一位老婦人在田野裡餵熊吃水果；一位高中女生赤手空拳勇敢地驅趕熊；以及一頭熊嘴裡叼著一隻寵物狗逃跑。

一些影片發布者在個人資料中寫道，他們使用人工智慧生成式影片。有些影片的觀看次數已達數十萬次。然而，這些影片全部都是假的，顯然是由生成式人工智慧（AI）創建。

隨著日本各地熊出沒事件日益頻繁，社群媒體上充斥著大量描繪熊的虛假影片。

這些影片引起了熊類專家的警覺，他們擔心這些影片可能會造成人們對在野外遇到這些生物時如何應對產生誤導，從而加劇危險的情況。

在短影片分享應用程式TikTok上可以找到很多這樣的假影片。然而，部分影片的內容難以辨別真假。未來可能還會出現更多偽造的熊影片。

有些影片特別提到了曾有人目擊熊的地區名稱。其中一段影片似乎顯示了新聞報導，稱一隻身長1公尺的熊闖入秋田縣能​​代市的一家便利商店後被捕獲。

市府一位官員告訴《讀賣新聞》，能代市沒有發生過此類事件。「這可能會讓居民感到不安」，官員說：「如果我們收到基於虛假信息的詢問，可能會擾亂我們的工作。」

一段影片聲稱顯示，在石川縣七尾市的一個居民區街道上，人們正在逃離一頭突然出現的熊。

市政府一名官員堅稱影片內容不屬實。「我呼籲大家注意當地政府發布的熊出沒訊息」，官員補充道。

這些假影片中還包括一些人似乎在與熊搏鬥的片段。其中，一名高中女生在住宅區街道上遭到熊襲擊，她赤手空拳擊退了這頭熊。

城市地區出現熊的現像已成為一個嚴重問題，觀察家認為，人們製作和發布這些影片只是為了好玩，希望它們能迅速走紅。

東京農工大學熊類棲息地及應對措施專家小池晉介教授說：「如果你遇到熊，不要靠近它。遠離該區域。如果你遭到攻擊，使用防熊噴霧劑非常重要」；他呼籲，採取保護頭部和頸部的防禦姿勢，大家應使用多種資訊來源來確認在社群媒體上看到的資訊是否正確。

