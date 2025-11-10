雲林布袋戲登上台北101觀景台 經典戲偶史豔文、素還真吸睛

台北101與雲林縣政府攜手推出《超越偶‧超越巔峰》特展，在台北101第89樓高空的秘境花園觀景台，感受布袋戲的精緻工藝與竹林的美學。（台北101提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101與雲林縣政府攜手推出《超越偶‧超越巔峰》（Beyond the Puppet, Beyond the Summit）特展，即日起至115年3月1日於台北101觀景台89樓秘境花園觀景台登場，在台北101第89樓高空的秘境花園觀景台，感受布袋戲的精緻工藝與竹林的美學。

《超越偶‧超越巔峰》的策展理念，將臺灣意象-布袋戲、世界首座竹地標、世界地標台北101，取自台北101竹形建築及世界竹地標的竹子「節節高升、不屈不撓、高風亮節」等寓意，集結文化觀光特色在巔峰之上，也展現「超越自我」的精神概念，打造偶戲與竹林交織的雙展區。

展區分為：療癒之旅、竹構之境、偶戲之光、台灣永續綠地標。觀眾進入展區後，首先將穿越光影交錯的竹林意象，彷彿步入高山綠境，透過光影、音樂與森林香氛，引領觀眾彷彿踏入高山綠境，感受雲林草嶺石壁山林的靜與深。

接著走進戲偶展區，近距離欣賞霹靂、金光、新興閣、隆興閣、昇平五洲園、木藝堂等劇團的經典戲偶，從早期金光戲代表人物大俠百草翁，廟口巡迴長壽男神五爪金鷹，再到電視布袋戲的男神史豔文、素還真，乃至於精品布袋戲的經典三國角色，透過影像與聲光導覽，感受傳統藝術在當代空間中的再生魅力。

本次雲林縣政府與台北101合作，意義在於將「世界竹地標 × 布袋戲文化」以「雙巔峰」形式呈現：一座來自山林的自然高度，一座由城市堆砌的人文高度，登上位於 382 公尺高空的台北101 89樓秘境花園觀景台，也代表雲林文化站上國際舞台，向世界展開對話。

