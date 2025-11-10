中租-KY前10月稅後獲利166.4億元、年減16％ 10月獲利已回升

中租-KY公告2025年10月自結獲利（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今（10）日公告2025年10月自結獲利，10月自結合併營收及獲利均較前月成長，但累計前10月的營收及獲利表現仍呈衰退，累計前10月稅後獲利166.4億元、年減16%，EPS9.39元，中國市場獲利衰退逾3成表現最差。

中租控股指出，因整體成本費用率控制得宜，且預期信用減損損失較前月減少，10月單月自結合併稅後純益16億元、EPS0.94元，與前月相較月增17%；累計前10月合併稅後純益166.4億元、年減16%，EPS9.39元，3個主要營運地區的表現，台灣的累計獲利年減1%、中國較去年同期衰退-33%，僅東協市場成長46%。

營收表現方面，10月合併營收為80.9億元，較上月略增1%，因中國及東協地區營收分別月增3%及5%。累計1至10月營收為新台幣815.1億元、年減5%，3個主要市場，台灣營收衰退3%、中國營收衰退11%，僅東協市場累計營收成長4%。

