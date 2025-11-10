國泰3子公司前10月獲利創新高

國泰金控2025年10月稅後盈餘194.4億元，累計稅後盈餘達942.2億元，EPS達6.16元。（資料照，圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控2025年10月稅後盈餘194.4億元，累計稅後盈餘達942.2億元，EPS達6.16元。子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後盈餘續創同期新高，國泰證券累計稅後盈餘創同期次高。

國泰人壽10月稅後盈餘148.1億元，累計稅後淨利盈餘達492.1億元。單月獲利佳，主要反映資本利得及經常性收益挹注。

國泰人壽表示，今年以來金融市場波動上升，但投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。10月市場受美中貿易僵局緩解及Fed再次降息激勵，同時美股企業財報亮眼，帶動科技股領漲大盤，致股市持續走揚。國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益挹注下，整體獲利表現亮眼。截至10月外匯價格變動準備金累積餘額逾600億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，10月淨值比逾9%，RBC亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

國泰世華銀行10月稅後盈餘37.3億元，累計稅後盈餘384.1億元，年成長12%。受惠於放款成長及資金成本控管得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量表現強勁，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入亦增加，整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。截至10月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為1125%，資產品質維持穩健。

國泰產險10月稅後盈餘3.2億元，累計稅後盈餘續創新高達31.2億元，年成長29%。業務方面，10月簽單保費28.5億元，累計簽單保費達331億元，年成長8%，車險及工程險累計簽單保費分別年成長6%及42%；風險管理方面，透過數位工具輔助風險管理作業流程，強化各項風險監控機制，各險商品損失率維持良好。

國泰證券10月稅後盈餘5.0億元，累計稅後盈餘35.7億元，創歷年同期次高，主要因AI熱潮帶動台股與複委託市場交易活絡。國泰證券把握市場機會，致力於提供個人化的投資理財服務給客戶。截至10月底，台股累計經紀市占率達4.40%，台股定期定額累計投資金額突破560億元，雙雙創下歷史同期新高；此外，10月複委託成交量更突破3200億元，創下歷史新高，且維持市占第一。

