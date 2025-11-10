世界健身-KY10月營收9.5億元 全年拚百億目標

世界健身-KY（2762）今日公布10月合併營收達9.5億元，不受10月3個連續假日影響，較去年同期成長14.3%，同時超越第3季年增幅14.1%。（世界健身-KY提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕世界健身-KY（2762）今日公布10月合併營收達9.5億元，不受10月3個連續假日影響，較去年同期成長14.3%，同時超越第3季年增幅14.1%。

會員收入表現強勁，年增16.4%，個人教練收入則因假期因素略為放緩；累計1~10月合併營收達90億元，年增11.7%，公司穩步前進，朝全年營收突破100億元目標邁進。

世界健身-KY自4月起，於科技重鎮新竹地區接連拓展3家新分店，全台分店數已達139家，其中旗艦店新竹竹北華興，佔地1500坪，配備室內游泳池、Kid’s World親子專區、蒸氣室、三溫暖、按摩池，以及寬敞訓練區域，預售會員已突破3600人，11月起將開始挹注營收，即將開幕的新竹香山店，預售表現，亦獲當地強勁需求。

World Gym全球市場版圖首度突破280家據點重大里程碑，近期新開幕包括：美國紐澤西及埃及吉薩的單一加盟館，以及巴西新增兩家據點，持續強化品牌國際版圖。

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰John Caraccio表示，10月營收「不受10月碰上3個連續假期影響，達到14.3%成長，且超越第3季表現，凸顯我們會員模式的強勁韌性」。

且全球據點達280家、會員收入年增逾16%，成本控制成效逐步顯現，證明世界健身-KY在不影響World Gym核心會員體驗的前提下，加速獲利成長。

