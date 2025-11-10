震旦行董座馬志賢 差異化迎戰中國內捲競爭

震旦行（2373）董事長馬志賢今天表示，中國市場內捲得很厲害，震旦行將積極透過差異化策略對應市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕震旦行（2373）董事長馬志賢今天表示，中國市場內捲得很厲害，震旦行將積極透過差異化策略對應市場，以綠色、智能和環保優勢爭取標案，「明年成長的機會會比較大」。

馬志賢指出，震旦行目前在中國和台灣市場營收比重分佔60%比40%，以事業別結構切分，台灣市場的OA事業（辦公室自動化設備）佔整體營收比重約3成、中國OA營收比重佔約23%至25%、中國辦公家具事業營收佔約25%、台灣辦公家具佔約10%、消費性電子事業（如:碎紙機）也佔約1成多。

他說，震旦行在台灣OA和辦公家具市場都是龍頭，OA市佔率約5成，辦公家具第2名和震旦行的差距也蠻多的，企業要採購OA設備或辦公家具第一個都會先想到震旦行，台灣市場目前營運策略「固本」更重於增量的市場開發。

震旦行在中國OA市場市佔率約5%、辦公家具約10%，意味著市場潛力很大，還有9成以上開發空間，但震旦行中國OA業務在沿海6省和3市共設立近200家銷售據點，這麼大的市場據點數卻和台灣相當，代表震旦行還要擴增據點，才能服務到更多客戶。

震旦行在中國辦公家具市場也已打造家具一條龍，從空間規劃、裝修到後端家具銷售，為客戶進行一條龍服務；上海的家具創新中心也積極進行新商品開發，所設計出來的商品皆兩岸共用和銷售。

他直言，中國目前景氣低迷，失業率高，「危機就是轉機」，反而是震旦行的機會點，震旦行將持續召募業務和銷售人員進行培育，打好基本功，等到下一次景氣復甦時才能抓住機會。

