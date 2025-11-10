富邦金前10月賺逾千億 證券子公司獲利創新高

富邦金控10月自結合併稅後盈餘179.2億元，累計前10月合併稅後盈餘1088.4億元。（資料照，富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控10月自結合併稅後盈餘179.2億元。累計前10月合併稅後盈餘1088.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.51元。富邦金控及子公司富邦人壽單10月獲利均為歷年同期新高；台北富邦銀行、富邦證券單10月及累計前10月獲利皆創下歷年同期新高。

富邦人壽10月稅後盈餘為123.5億元，較去年同期成長114%，獲利創下歷年10月同期新高；累計前10月稅後淨利602.0億元。

富邦人壽表示，本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。股市方面，多國股市於10月份續創新高，台股加權指數於10月亦持續突破創高，台股部位實現部分資本利得。債市方面，美國聯準會10月如預期降息一碼，公債長率呈現震盪整理，富邦人壽持續做好債券配置與資金管理，以能穩定提升未來經常性收益為目標。

匯市方面，在美國政府關門、數據揭露較缺乏下，美國聯準會後續降息態度轉趨保守，10月美元兌台幣升值0.92%，有助壽險公司持續累積外匯價格變動準備金，後續仍將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌損益。

富邦人壽10月底淨值比率逾10%，RBC近400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行10月稅後盈餘32.3億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長46%，為歷年10月新高。累計前10月稅後盈餘324.1億元，較去年同期成長19%，已超越去年整年獲利，續創歷史新高。

富邦產險10月稅後盈餘5.8億元，累計前10月稅後盈餘56.9億元，較去年同期成長63%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。

富邦證券10月稅後盈餘10.3億元，受惠於台股交投熱絡及指數強勢走升，單月日均成交值逼近6800億元，指數上漲2413點，推升經紀業務、財富管理及金融資產部位收入同步成長，單月獲利連5月突破10億元，創單10月新高紀錄；累計前10月稅後盈餘達86.6億元，亦創歷年同期新高，實現單月、累月雙創新高的亮眼成績。

