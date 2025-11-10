台新新光前10月稅後淨利338.3億 創歷年同期新高

台新新光前10月稅後淨利338.3億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控獲利表現交出好成績！根據今天公布10月自結稅後淨利78.4億元，創下歷年同期單月新高；累計前10月稅後淨利為338.3億元，較去年同期的179億元，年成長達88.99%，獲利也同樣創歷年同期新高，每股稅後淨利（EPS）1.88元。

台新新光表示，公司依國際財務報導準則第3號規定，於合併時，須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值，以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係，反映於金控層級之自結損益。



企業合併會計調整項目，包括: 可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等，台新新光指出，該金額截至目前為止，僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定，最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

台新新光今年前10月稅後稅後淨利為338.3億元，較去年同期獲利成長，且創歷年同期新高，每股稅後淨利（EPS）1.88元。

各子公司獲利，包括台新銀行10月稅後淨利22.2億元，單月為歷年第2高；累積稅後淨利為176.8億元，較去年同期增加14.3%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至10月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為825.27%。

其次，子公司台新人壽10月稅後淨利7.2億元，主係投資收益表現佳挹注本月獲利；累計稅後淨利23.6億元，較去年同期增加，主係今年6月保險局暫行措施而收回責任準備金約53億元，並因增提外匯價格變動準備金26億元而略為抵銷。

至於台新證券10月稅後淨利2億元，與上月相較獲利減少，主係證券市場指數上漲，致營業證券及衍生工具部位相關評價利益增加，但承銷業務收入減少；累積稅後淨利17.2億元，較去年同期減少，主係國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

子公司新光銀行10月稅後淨利7.8億元，7/24~10/31累計稅後淨利28億元，核心業務動能持續成長；資產品質維持穩健，截至10月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1032%。

在新光人壽方面，10月稅後淨利20億元，7/24~10/31累計稅後淨利29.1億。受惠於大盤上漲，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

元富證券10月稅後淨利6.4億元，與上月相較獲利增加，主係自營操作得宜，投資收益增加；7/24~10/31累計獲利約19.2億元。

