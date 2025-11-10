台驊10月營收雙減 看11月運價短期回彈

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）10月合併營收為14.89億元，月減1.02%，年減少30.39%；累計1至10月合併營收為175.32億元，年減17.52%。全球運輸市場於10月持續呈現震盪整理格局。

台驊說，海運市場受運能供過於求及全球需求疲弱影響，運價短期內難以顯著回升；空運市場則受電子零組件與醫療用品需求支撐，維持區間穩定，而在全球經濟下行壓力持續下，特別是美歐消費需求疲弱，加上貿易與關稅政策不確定性仍高，使景氣與貨量回升面臨挑戰。近期亞洲主要航線海運價格短期上行，反映船公司調整運力及市場供需結構階段性改善，整體而言，11月海運市場可能出現「運價短期回彈」情形，但能否轉化為貨量與營收成長仍待觀察，將持續關注亞洲至歐美主要航線運價變動、客戶出貨節奏與庫存策略，靈活調整服務與定價，以維持營運穩健並因應市場變化。

台驊10月海運事業營收為7.85億元，月增0.69%。台驊指出，全球主要航線運價受新船交付與運能過剩影響，市場仍維持低檔，但公司透過東南亞及東北亞區域深耕布局，靈活整合航線與運輸資源，並掌握供應鏈轉移趨勢，持續服務半導體、汽車零組件與民生用品等主要客戶，確保出貨穩定並展現營運韌性。

空運事業營收為4.6億元，月減3.2%。台驊說，AI伺服器及半導體設備出貨穩健，高科技業務維持成長動能，惟受美國政策調整與市場變化影響，市場氛圍仍趨保守，將聚焦高附加價值貨源並優化航網配置，積極布局新興市場，以提升整體服務效能與營運韌性。

