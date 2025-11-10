iPhone17、OneWeb挹注 中華電信10月EPS居三雄之冠

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信10月自結合併營收為209.3億元，營業淨利為41.6億元，稅後淨利為31.5億元，每股盈餘（EPS）達0.41元，高於台灣大的0.38元、遠傳的0.35元。累計1-10月合併營業收入達1914億元，稅後淨利為325.6億元，每股盈餘4.2元。

中華電信表示，10月份整體合併營收較去年同期成長4%，成長動能除了延續上月iPhone新機強勁銷售表現外，電信核心業務亦持續穩健成長。同時，受惠於「海地星空」策略布局的成功推進，挹注新動能，帶動整體營收再創佳績。

中華電信表示，除低軌衛星OneWeb已開始挹注營收外，而11月初正式取得SES O3b中軌衛星商用許可，成為國內首家同時具備高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者，展現在衛星通訊領域的領先布局。

10月行動服務業務方面，受惠於5G升速方案廣受市場歡迎，以及iPhone新機銷售熱絡，高資費用戶穩健成長，帶動10月份月租型客戶數持續年增，月租型ARPU年成長3.4%至563元，行動服務營收年增亦達4.7%。此外，旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入成長，亦同步挹注行動服務營收成長動能。

寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續引領用戶升速，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻ARPU年增3.0%至815元，帶動寬頻業務營收年增率達3.9%。值得一提的是，10月份衛星建置案及國際海纜SJC2與Apricot專案相繼商轉挹注營收，展現在電信網路多元布局上的策略成果。

資通訊業務方面，智慧聯網服務受惠於路口監控系統等專案順利交付，帶動智慧交通及智慧安防相關營收成長；同時，IDC與雲端服務亦穩定貢獻設備代管收入。惟因去年同期一次性大型專案，致基期較高，使整體資通訊營收年增率持平。

