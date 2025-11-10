momo、PChome前10月營收疲弱 雙11持續加溫

momo富邦媒、PChome網家今日公告10月營收。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土兩大電商今日公告10月營收。momo富邦媒（8454）10月營收78億元，月減1.8%、年減4.4%，前10月累計營收847.91億元、年減2.8%；PChome網家10月營收為31.06億元，月增6.7%、年減1.1%，前10月累計營收為289.87億元、年減2.4%。

富邦媒指出，9月受景氣不確定性與民俗月影響，消費氛圍偏保守，而10月營收受大型家電與3C品類雙引擎支撐，後續隨政府普發1萬元政策上路，加上年末最大購物檔雙11啟動，預期第四季將為全年營運挹注爆發性成長動能。

展望雙11，網家總經理張瑜珊日前表示，看好活動正式開始後能持續加溫，會努力拉抬整體業績。進入雙11購物節高峰期，網家也指出，自10月27日檔期開跑以來，兩周內訂單量較上月同期即上看雙位數成長，顯示消費者購物熱情持續升溫，並隨著普發萬元政策發酵。

