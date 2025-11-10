良維AI大電流線束出貨暢旺 10月營收創單月新高

良維指出，AI客戶下單情形相當暢旺，集團將以提升營運表現作為長期目標。（良維提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠良維（6290）10月營收9.57億元，月增0.5%、年增36.8%，創下歷史單月歷史新高，今年前10個月業績累計為84.42億元、年增30.39%；管理層看好北美雲端服務供應商（CSP）與品牌廠等終端客戶強力拉貨之下，第4季營運有機會達到歷年單季新高表現。

關於第三季財報，良維單季稅後淨利4.11億元，季增144%、年增245%，創單季新高紀錄，每股純益（EPS）2.58元，季增143.3%、年增244%；前三季累計稅後淨利9.87億元、年增45.6%，每股盈餘6.2元、年增44.13%。

法人預估，良維受惠於AI相關產品的營收貢獻站穩50%以上，今年整體業績可望突破100億元大關，且AI大電流線束的毛利率高於其他類別產品，有利推升全年每股盈餘上看9至10元，明年在輝達（NVIDIA）GB300出貨放量、產品單價提升之下，營運不排除優於今年。

良維指出，公司無法談論特定產品與客戶，也並無公開進行財測，不對法人預估置評，一切以實際營運狀況為主。以產業趨勢來看，強勁的AI伺服器下游需求確實締造良好的出貨表現，整體客戶下單情形相當暢旺，集團將以提升營運表現作為長期目標。

