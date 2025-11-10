iPhone 17熱銷 遠傳10月營收創新高

遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）10月營收再破百億，達110.32億元，年增12.1%，創歷史新高，稅後淨利12.67億元，年增12.7%；每股盈餘（EPS）0.35元，稅後淨利、EPS同步站上同期歷史新高。累計1-10月營收886.93億元，稅後盈餘113.31億元，每股盈餘（EPS）為3.14元。

10月營運亮麗，遠傳指出，主要是受惠iPhone 17熱銷帶動5G升級潮、數位生活服務穩健成長，以及企業智慧資通訊動能挹注，締造歷年同期最佳營運成績。

請繼續往下閱讀...

遠傳10月在行動通訊業務方面，iPhone新機熱賣推升月租型用戶5G滲透率達到46.6%，與月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）雙雙蟬聯業界第一，ARPU年增率連續10個月正成長，月租型用戶流失率維持低檔。10月份整體行動服務營收達52.46億元，繳出自2021年3月以來連續56個月正成長的佳績。

企業資通訊業務方面，遠傳說，受惠多項系統整合專案如期交付、雲端與資安服務業務穩健向上，挹注營收維持雙位數年成長。個人數位服務同樣維持雙位數年成長，其中遠傳friDay影音與「遠傳守護網」表現亮眼，持續為營收注添柴火。遠傳雙11暖身慶開跑，推出包含資費方案、空機、預付卡與影音服務等多項優惠，推升整體營運表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法