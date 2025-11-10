iPhone 17熱賣 台灣大10月EPS 0.38元

台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大受惠iPhone 17買氣及獨門方案推動，10月份自結合併營收156.2億元，稅後淨利11.4億元，EPS為0.38元。累計前10個月營收1576億元，稅後淨利為116.9億元，EPS達3.87元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，隨用戶對高速上網需求持續提升，台灣大「好速專案」300Mbps以上高頻寬用戶數亦顯著增加。選擇999元以上資費方案的用戶占比超過70%，續約後的總月租更較原方案提升逾60%。

請繼續往下閱讀...

為擴大服務版圖，台灣大寬頻與多家有線電視業者策略合作，近期更攜手中嘉寬頻，新增高雄市共計7個行政區，目前服務範圍涵蓋全台16個縣市、近90%家戶，服務涵蓋率已由85%擴大至87%。

台灣大透過 「Telco+Tech」策略，深化國際布局，鏈結 AppWorks 新創生態系資源，攜手新加坡 Singtel、泰國 AIS、菲律賓 GOMO、香港 HKT、澳洲 Optus、印尼 Telkomsel 及日本 KDDI 等七大國際電信夥伴，共同啟動全球首個以電信基礎設施為核心的跨境旅遊平台「WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟」，整合8家電信業者App旗下生態圈，一站式串連交通、餐飲、購物及娛樂，升級跨境電信和旅遊生態圈體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法