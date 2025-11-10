自由電子報
中興工程獲PTGA專案管理大獎首獎

2025/11/10 14:00

中興工程獲PTGA專案管理大獎首獎中興工程以「安坑輕軌運輸系統計畫專案管理顧問委託技術服務案」，榮獲2025年PTGA專案管理大獎最高榮譽「大型專案組-標竿專案獎（首獎）」。
（中興工程提供）

〔財經頻道／綜合報導〕中興工程顧問公司以「安坑輕軌運輸系統計畫專案管理顧問委託技術服務案」，獲2025年PTGA專案管理大獎最高榮譽「大型專案組-標竿專案獎（首獎）」。

專案管理大獎（PMI Taiwan Grand Award，簡稱PTGA）由國際專案管理學會台灣分會（PMI-TW）主辦，是專案管理界的重要獎項，被譽為「專案管理界的奧斯卡獎」。中興工程2024年也以「臺鐵新秀姑巒溪及樂樂溪橋搶修監造管理專案」，獲得PTGA標竿專案獎優選。

中興工程董事長陳伸賢表示，該公司長期推動專案管理資訊系統（Project Management Information System, PMIS），致力於將所有技術服務契約導入專案管理知識領域思維及運用系統化資訊平台，以優異的專案管理能力及值得信賴的技術服務品質，展現工程專案管理實力，整合土建及機電系統、克服複雜界面及工程技術難度，榮獲此項專案管理大獎最高殊榮，實屬不易。

