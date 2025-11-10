寶成10月合併營收215.66億元 年減9.9％

寶成工業（9904）今日公布10月自結合併營收為215.66億元，較去年同期合併營收

〔記者楊雅民／台北報導〕寶成工業（9904）今日公布10月自結合併營收為215.66億元，較去年同期合併營收239.39億元，年減9.9%；累計1~10月合併營收為2102.09億元，較去年同期合併營收2193.60億元減少4.2%。

寶成重要子公司裕元工業（香港聯交所股票代號：00551）10月自結營收為6.99億美元（折合約新台幣214.83億元），較去年同期營收7.40億美元減少5.6%，其中製鞋業務當月營收年減7.7%；累計1~10月自結營收則為67.19億美元，較去年同期營收68.18億美元減少1.5%，其中製鞋業務累計營收年增1.2%，呈現穩定走勢。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際（香港聯交所股票代號：03813）10月自結營收為人民幣17.09億元（折合約2.37 億美元），較去年同期營收人民幣17.21億元略減0.7%；累計1~10月自結營收為人民幣146.12億元（折合約20.25億美元），則較去年同期營收人民幣157.05億元減少7%，顯示主要營運地區之消費意願仍趨謹慎。

