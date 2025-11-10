打臉黃國昌 經部：已追回8家違法企業計1.07億元補助款

民眾黨立院黨團總召黃國昌今日召開記者會指稱，經濟部追回補助款的企業僅1家。（記者方賓照攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕民眾黨團總召黃國昌質疑產創條例沒發揮效力，違法企業還能領補助，指控經濟部迄今只追回一家違法企業的25萬元補助款，對此，經濟部指出，該指控並非事實，該資料未涵蓋經濟部各單位，事實上近5年有8家企業被認定為情節重大，總計追回與停止撥付的補助款達1.07億元。

民眾黨團今（10）日召開記者會，引述審計部調查，質疑經濟部對「違法企業拿補助，縱容不追回」，黃國昌開砲質疑經濟部只追回1家違法情節重大企業的產創條例補助款，「經濟部憑什麼這樣放水」。

請繼續往下閱讀...

經濟部今說明，外界指稱經濟部僅追回1件補助款，並非事實，所引用之資料僅為技術司公告資料，未涵蓋經濟部所屬各單位，事實上經濟部近5年（110年至114年），經審查委員會認定，屬「情節重大」者共計8家廠商，包括臺鍍科技、華鉬實業、遠東新世紀、新光三越、詠先公司、臺灣湯淺電池、臺群工業及千興不銹鋼等。這些經認定為情節重大的案件，其已核定的補助款，總計新台幣約1億728萬元均依法追回或停止撥付，並在網站公告。

另黃國昌在記者會上指控，敬鵬公司大火造成消防人員殉職，但其違法情節在經濟部眼中一點都不重大，111年、112年敬鵬遭裁罰金額超過上百萬元，經濟部卻認為敬鵬已經有做調整，違法情節非屬重大；113年敬鵬又遭裁罰60萬元，他怒轟，經濟部為什麼對重大違法廠商如此寬容，沒把規定放在眼中。

經濟部對此說明，敬鵬公司在108年被認定為違法情節重大，相關補助款1169萬元都已全數追回，依規定3年內均不得再申請，至於其後雖在111年裁罰105萬元，經審查會審查未達情節重大標準，絕無縱容企業不追回補助款的情事。

經濟部表示，補助企業須善盡社會責任，情節重大違規必依法追回，經濟部秉持「依法審查、違法必追」原則，持續督導所屬機關落實事前審查、事後查核與追回機制，確保公帑使用合規，在鼓勵產業創新發展的同時，也督促企業善盡社會責任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法